Julien Stéphan crie au scandale à cause du pénalty accordé au PSG

Julien Stéphan était furieux après l’égalisation concédée par Rennes sur penalty dans les derniers instants contre le PSG.

Le Stade Rennais était aux prises avec le Paris Saint-Germain dimanche après-midi pour le compte de la 23e journée de Ligue 1. Alors qu’ils menaient au score, les Bretons se sont fait rejoindre au score à la dernière minute sur un penalty accordé au PSG. Une décision jugée injuste par l’entraineur rennais, Julien Stéphan.

Julien Stéphan dénonce un arbitrage favorable au PSG

Le Stade Rennais aurait pu prendre trois points devant le PSG ce dimanche. A la 34e minute, Amine Gouiri ouvrait le score pour les Bretons sur un chef d’œuvre personnel. Ensuite, les Rennais résisteront à tous les assauts parisiens pour conserver cet avantage grâce notamment à un grand Steve Mandanda dans les buts. Mais Rennes va concéder l’égalisation sur penalty après une faute du_ gardien français sur Gonçalo Ramos. Un penalty inexistant pour Julien Stéphan qui crie au scandale.

« La performance des joueurs, plus la manière dont on prend ce penalty nous frustre évidemment. C’est des '’pénalties grande équipe’’ ça, ou dans certains stades, pas partout (sourire). C’est dommage. Parce que ce que les joueurs ont fait tout au long du match aurait mérité une victoire. Une décision en a décidé autrement », regrette le technicien français.

Julien Stéphan félicite ses joueurs

Même si Julien Stéphan laisse entendre que l’arbitrage a été favorable au PSG, l’entraineur du Stade de Rennais n’est pas pour autant frustré par le résultat. L’ancien coach de Strasbourg préfère plutôt féliciter ses joueurs pour avoir réalisé un grand match qui méritait toutefois un meilleur sort d’après ses dires.

« Non, pas de la frustration, je pense de la lucidité et du calme, beaucoup de calme. Je suis très calme, très tranquille. Je dis les choses comme je les pense, avec beaucoup de respect pour tout le monde. J’ai bien souligné à quel point les joueurs devaient être fiers et à quel point la performance collective méritait certainement un autre résultat », ajoute Julien Stéphan.