PSG - Rennes : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Paris Saint-Germain accueille le Stade Rennais, dimanche, à l’occasion de la 23e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Ouverte par la victoire de l’Olympique Lyonnais contre le FC Metz (1-2), la 23e journée de Ligue 1 française se poursuit jusqu’à dimanche. En effet, le Stade Rennais sera en déplacement au Parc des Princes, ce dimanche, en vue de défier le Paris Saint-Germain. Une rencontre entre deux équipes en très bonne forme.

PSG - Rennes, qui pour arrêter l'autre ?

Le choc entre le PSG et le Stade Rennais s’annonce électrique. Invincible depuis 7 novembre 2023, toutes compétitions confondues, le Paris Saint-Germain ne veut plus s’arrêter. Incontestable leader du championnat, le Paris Saint-Germain reçoit ce dimanche (17h05) le Stade Rennais, actuellement en pleine bourre en championnat. Les hommes de Luis Enrique, qui sortent d’une victoire (0-2) contre Nantes lors de la récente journée, envisagent d’enchaîner. Ceux-ci sont sur une série de quatre victoires et un match nul lors de leurs cinq dernières sorties en championnat. Mais Paris sera orphelin de son capitaine Marquinhos, "laissé au repos".

De l’autre côté, le Stade Rennais (7e, 34 points), qui est l'équipe du moment en championnat de France, reste sur une série de six victoires consécutives en Ligue 1. La dernière en date étant celle contre Clermont (3-1), lors de la récente journée. Les joueurs encadrés par l’entraîneur Julien Stéphan, qui venaient de battre les Rossoneri en Ligue Europa (3-2) mais éliminés, veulent se rapprocher des places européennes en cas de succès au Parc des Princes.

Horaire et lieu de match

PSG – Rennes

23e journée de Ligue 1

Lieu : Parc des Princes

A 17h05 française

Les compos probables du match PSG - Rennes

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Danilo, Hernandez - Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha - Dembélé, Mbappé, Barcola

Rennes : Mandanda - Seidu, Omari, Theate, Truffert - Bourigeaud, Santamaria, Matusiwa, Doué - Kalimuendo, Terrier

Sur quelle chaîne suivre le match PSG - Rennes

La rencontre entre le PSG et le Stade Rennais sera à suivre ce dimanche 25 février 2024 à partir de 17h05 sur Canal+ Foot. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, My Canal, ainsi que sur le service DAZN.