PSG - Fabregas prévient Messi sur le niveau de la Ligue 1

L'Espagnol a mis en garde Lionel Messi sur le niveau du championnat de France et confesse que ses coéquipiers ont hâte de l'affronter.

"J'ai suivi le championnat vu que j'ai des amis ici. Je pense que la Ligue 1 a beaucoup progressé ces dernières années sous l'influence du PSG. Les équipes progressent et se renforcent pour pouvoir battre Paris. Ce sera une nouvelle expérience pour moi", a indiqué Lionel Messi sur le niveau de la Ligue 1 lors de sa présentation. Son ancien coéquipier au FC Barcelone, Cesc Fabregas a appris à connaître le championnat de France depuis son arrivée à l'AS Monaco et sait qu'il est plus compliqué qu'il n'y paraît. Dans une interview accordée au média britannique Metro, Cesc Fabregas a mis en garde Lionel Messi sur le niveau de la Ligue 1.

"C'est un bon championnat, un championnat qui s'améliore. Ce n'est pas aussi facile que les gens le pensent. Il y a déjà des joueurs physiques et agressifs, les équipes défendent très bien. Il est certain que lorsque le PSG ne gagne pas le championnat, tout le monde le voit comme un désastre parce qu'il dépense beaucoup d'argent. Tout le monde voit la Ligue 1 comme un championnat à une seule équipe, mais ces cinq dernières années, Monaco et Lille ont brisé cela", a expliqué l'ancien du Barça.

Cesc Fabregas a confessé que l'arrivée de Lionel Messi provoque de l'excitation chez ses coéquipiers et il a encensé l'Argentin : "Tous les garçons sont excités, en sachant qu'ils vont jouer contre Lionel Messi. Certains d'entre eux en rêvaient. Pour eux, c'est une très bonne chose. Ils n'arrêtent pas de se poser des questions. Tout le monde veut son maillot (pour quand nous les jouerons à la mi-décembre). Je dis que nous avons 25 joueurs et qu'il n'en aura que deux ! C'est agréable de voir l'excitation, la volonté de vouloir rivaliser avec les meilleurs, de bien faire et de montrer leurs talents".

"Les jeunes joueurs veulent montrer ce qu'ils peuvent faire face au meilleur joueur du monde"

"Je pense que parfois il ne réalise même pas à quel point il est grand. Parfois, il va dans des endroits et il pense que c'est normal pour lui parce qu'il a été élevé comme ça en étant le meilleur et en étant toujours entouré d'amis et de tout sauf de ce qu'il bouge... quand vous voyez de l'extérieur, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu vu auparavant de quelqu'un d'autre", a ajouté le milieu de terrain espagnol.

Cesc Fabregas a avoué que l'ASM est encore plus motivé face à ce PSG galactique : "L'équipe est pleine de jeunes talents à Monaco. Ce sera un gros test pour eux et ils seront motivés. Quand le meilleur joueur arrive, ils veulent montrer ce qu'ils peuvent faire. Parfois, cela apporte plus de motivation pour bien faire et faire quelque chose de spécial se produire. Ce sera certainement un défi difficile, même si nous étions proches l'an dernier. Jusqu'aux deux derniers matchs de la saison, nous étions dans la course. Nous devons continuer à ne pas trop penser au PSG. C'est une longue et grosse saison".

Une longue et grosse saison qui a déjà commencé pour l'AS Monaco qui va devoir encore passer les barrages pour disputer la prochaine Ligue des champions et devra se montrer fort sur tous les tableaux cette saison. Après avoir éliminé le Sparta Prague et avoir fait match nul lors de son premier match de Ligue 1 contre le FC Nantes, l'AS Monaco voudra poursuivre sa bonne forme avec un succès contre le FC Lorient vendredi soir.