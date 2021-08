OFFICIEL - Lionel Messi payé en cryptomonnaie !

Pour la première fois de l’histoire, une partie de la prime touchée par Messi au PSG se fera sous la forme de cryptomonnaie.

Messi au PSG ? L’information a réjoui en France mais a fait grincer des dents un peu partout en Europe. Avec déjà Mbappé, Neymar ou encore Sergio Ramos dans l’effectif parisien, certains cadors européens comme le Borussia Dortmund se sont offusqués de la signature de l’Argentin, brandissant le Fair Play Financier et un manquement aux règles.

Forcément interrogé sur le sujet lors de la présentation de Messi, le président Nasser Al-Khelaïfi a certifié que le PSG, qui n’a pas déboursé le moindre centime en indemnité de transfert, était dans son bon droit et n’avait fait aucune entorse aux règles mises en place par l’UEFA.

"Concernant le fair-play financier, j’attendais cette question, a souri le président parisien. Le fair-play financier, nous avons suivi tous les règlements depuis le premier jour. On a vu ça avec nos conseillers financiers et juridiques avant de faire quoi que ce soit et voir si on pouvait le signer. Comme vous pouvez le savoir, ce qu'il apportera au club, ça sera très grand."

Avec un coût total qui serait de l’ordre de 163 millions d’euros en salaire et en primes d’après Le Parisien, comment le PSG, même aidé par le Qatar, peut-il rester dans les clous européens ? Le club de la capitale a en partie répondu à la question, ce jeudi dans un communiqué. Suite aux informations sorties par Reuters, le PSG a confirmé que Lionel Messi serait en partie payé en cryptomonnaie grâce au « Fan Tokens », notamment pour sa prime à la signature.

"Le Paris Saint-Germain conclut la première signature de joueur incluant des fans tokens. Pour la première fois pour une signature de cette envergure, Leo Messi s’est vu remettre de nombreux ‘$PSG Fan Tokens’. L’intégration de ‘$PSG Fan Tokens’ dans le package du joueur crée un lien immédiat avec la communauté de millions de supporters à travers le monde."

"Cette initiative positionne un peu plus le Paris Saint-Germain comme l’une des marques de sport les plus innovantes et avant-garde au monde. La création de Token vient illustrer l’inventivité permanente du Club pour diversifier, optimiser ses sources de revenus et continuer son développement de marque mondiale», indique le communiqué publié par le PSG."