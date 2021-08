PSG - Omar Da Fonseca justifie son euphorie lors de la présentation de Lionel Messi

L'Argentin, consultant pour BeIN Sports, a été critiqué pour avoir entonné un chant à la gloire de son compatriote à la fin de sa présentation.

Lionel Messi fait vibrer énormément de fans de football à travers le monde et s'il y en a bien un qui a vibré au rythme des exploits de l'Argentin dans sa carrière, c'est Omar Da Fonseca. Le célèbre consultant BeIN Sports - auteur notamment de cette belle envolée lyrique sur un coup-franc de Messi : "Et si vous ne voulez pas vous lerver, même à 11h du soir et crier "Messi, Messi", sortez le pyjama et allez vous coucher tout de suite messieurs dames" - était présent lors de la présentation du nouveau numéro 30 du PSG.

L'ancien attaquant de Tours et du PSG s'est fait remarquer pour avoir entonné un chant sur son compatriote en toute fin de conférence de presse. Et il a été vivement critiqué par certains sur les réseaux sociaux. Dans une interview accordée à L'Equipe, Omar Da Fonseca s'est expliqué et défendu concernant son attitude : "Je ne voulais pas louper ça. Je me suis accrédité en tant que consultant beIN Sports. C'était un moment spécial, pour moi, pour le foot français, pour le PSG, pour la ville de Paris, pour nous tous."

"Attention, ce n’était pas une stratégie ! Je suis venu, avec mon costard, pour l'écouter. Au début, j'ai fait la présentation avec PSG TV puis je me suis rendu à la conférence... Je l'ai trouvée un peu plate, a lâché Da Fonseca, habitué à commenter les matchs du Barça. Par exemple, à un moment, on lui a demandé ce que ça lui ferait d'affronter Barcelone sur le terrain avec le PSG", a ajouté Omar Da Fonseca.

Le craquage d'Omar Da Fonseca à la fin de la conférence de presse de Lionel Messi 😂pic.twitter.com/ua8kFDhBWk — Goal France 🇫🇷 (@GoalFrance) August 11, 2021

"Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut lui poser la question, il faut dire: 'Il y a un coup franc à la 90e minute en demi-finales Barça-PSG, tu le tires ou pas?'. En Espagne et en Italie, ils font comme cela. J'ai attendu que cela se termine et j'ai juste voulu célébrer un peu, réveiller la salle. Désolé, mais quand on me touche sur ce terrain émotionnel, je ne me retiens pas. Par moments, en France, on est assez froid... Mais mince, c'est historique! De voir Messi assis ici, avec le maillot de Paris. Laissons-nous aller", a conclu l'Argentin.

Omar Da Fonseca a remercié ceux qui l'ont soutenu : "Les critiques ? Oui, c'était 2% des retours que j'ai eus, heureusement. Beaucoup de collègues ont apprécié. Puis je suis consultant, pas journaliste. J'ai 63 balais, j'étais heureux et j'ai voulu le montrer, a expliqué Da Fonseca sur son attitude. On me dit que ce n'est pas l'endroit pour faire cela. Mais qui détermine cela? J'ai respecté la conférence. J'ai attendu la fin, il faisait les photos, j'ai commencé à applaudir et trois ou quatre personnes à côté de moi m'ont accompagné, c'est tout."

Enfin, le consultant BeIN Sports s'est réjouit de l'arrivée de Messi : "Je l’avais dit plusieurs fois en déconnant : “Un jour, Messi va venir, je vais prendre trois abonnements pour le Parc des Princes et je m’installerai avec ma petite gazinière à chaque match”. Je me fais un peu tailler depuis deux jours. Certains, qui m’entendaient au commentaire me réjouir de voir Messi au Barça me disent : “En fait, t’es un faux-cul”. Je comprends qu’il y ait une frustration barcelonnaise. Parfois, on doit tourner la page mais ce n’est pas pour autant qu’il faut déchirer le livre. Le livre reste grand ouvert, avec toutes les pages à l’intérieur.”