PSG – Dortmund, Christophe Dugarry dézingue Mbappé

Christophe Dugarry a chargé Kylian Mbappé lundi avant le choc entre le PSG et Dortmund.

Le PSG sera aux prises mardi soir avec le Borussia Dortmund à l’occasion de la demi-finale retour de Ligue des Champions. Les Parisiens espèrent décrocher leur qualification à domicile après leur défaite lors de la manche aller (1-0). Pour cela, le club compte bien évidemment sur Kylian Mbappé qui va devoir retrouver sa grande forme. Mais avant, le Bondynois n’a pas été épargné par Christophe Dugarry ce lundi.

Christophe Dugarry n’est pas satisfait du rendement de Kylian Mbappé

Comme lors du tour précédent contre le Barça, Kylian Mbappé a encore été transparent contre Dortmund à l’aller. Mais il demeure la principale menace du PSG que le BVB et Mats Hummels craignent. Si les supporters parisiens comptent toujours sur le Bondynois, certains observateurs sont lassés de ne pas le remarquer dans les grands matchs cette saison. C’est le cas de Christophe Dugarry qui pense que Mbappé ne se sacrifie pas assez pour le PSG.

« On a l'impression que Mbappé, c'est un robot qui a très peu d'émotion et qui est formaté pour battre des records et remporter des titres où il y associe trop rarement les supporters et le club. On a le sentiment que ce garçon n'a pas tout donné au PSG », déclare l’ancien international français dans Rothen s’enflamme sur RMC.

Dugarry explique l’excès de confiance du PSG

Cependant, Kylian Mbappé est très confiant pour une qualification du PSG et a même fait savoir dimanche qu’il fera un grand match contre Dortmund. C’est également le cas de tous ses coéquipiers et de Luis Enrique qui sont très optimistes pour ce choc. Ce qui a même eu le don d’inquiéter le président Nasser Al-Khelaïfi et a rendu furieux Jérôme Rothen. Christophe Dugarry lui, estime que le PSG fait preuve d’un zèle d’optimisme parce que le club sous-estime le BVB.

« Depuis le début de saison, joueurs, entraîneur comme dirigeants ont tout fait pour faire retomber la pression, en disant que c'était une année de transition, sans objectif, précise-t-il. Tu as presque l'impression que le club ne joue rien, ou pas grand-chose, que ce n'est pas grave. Ils se sont enlevés de la pression. Ils sont confiants parce qu'ils ne jouent ‘’que’’ Dortmund », explique ‘’Duga’’.