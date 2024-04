PSG, des banderoles à charge contre Antero Henrique divisent les supporters

Des banderoles visant Antero Henrique dans les tribunes lors du PSG – Clermont ne plait pas à tous les supporters parisiens.

A quelques jours d’un choc contre le Barça en quart de finale aller de Ligue des Champions, le PSG va devoir gérer une nouvelle polémique. Une polémique née après le nul concédé face à Clermont lors de la 28e journée de Ligue 1, samedi. En effet, des banderoles narguant l’ancien directeur sportif, Antero Henrique, a été aperçue dans les tribunes. Et cela n’est pas du goût de tous les supporters notamment du Collectif Ultras Paris.

Les supporters du PSG humilient Antero Henrique

A l’entame du match contre Clermont, les supporters ont rendu un vibrant hommage à la direction et à Luis Enrique. « Président Nasser, Mr Campos et Coach Enrique. Un trio qui met le PSG à l’honneur », avait brandi le CUP saluant ainsi le travail du président, du directeur sportif ainsi que celui de l’entraineur du PSG. Mais la suite a été moins tendre avec des banderoles critiquant cette fois-ci, l’ancien directeur sportif, Antero Henrique. « Le seul Enrique qu’on veut au PSG, c’est Luis » et « Antero Henrique, le cancer du PSG ! », pouvait-on voir dans les tribunes.

Des banderoles qui ne font pas l’unanimité

Cependant, ces banderoles n’ont pas validé par tous les supporters. Le CUP s’interroge surtout sur la pertinence et la provenance de ces messages visant Antero Henrique. Mais à en croire RMC, ce serait une initiative des membres du bureau de la partie haute du virage Auteuil. Par ailleurs, les messages cinglants envers Antero Henrique pourraient être la conséquence des dernières révélations de Jérôme Rothen sur le PSG. Le consultant de RMC avait notamment révélé qu’Antero Henrique était à l’origine d’un coup bas pour faire évincer Luis Campos de son poste.

« Tout se passe bien, mais il y a un homme dans le club, ou du moins qui était dans le club et qui reste dans l’entourage, qui surgit : Antero Henrique. Antero Henrique qui veut faire virer Luis Campos, qui fait des pieds et des mains. On connaît sa relation proche du président (Al-Khelaïfi), sa relation proche de l’émir au Qatar. Il fait des pieds et mains, il fait tout pour couper la tête de Luis Campos », confiait Rothen il y a quelques jours.