PSG, les révélations troublantes de Jérôme Rothen

Jérôme Rothen a fait de très graves révélations sur le PSG, mardi.

Deux jours après le Classique contre l’OM, le PSG est toujours secoué par la polémique Mbappé – Luis Enrique. Une polémique qui n’est pas près de s’éteindre en dépit de la colère du technicien espagnol en conférence de presse ce mardi. Mais dans les prochaines semaines, c’est une nouvelle affaire qui fera grand bruit dans la capitale parisienne après les révélations de Jérôme Rothen ce soir.

Jérôme Rothen révèle un coup monté contre Luis Campos au PSG

A 24 heures de la demi-finale de Coupe de France contre Rennes et à huit jours du choc contre le Barça en C1, le PSG n’est toujours pas épargné par les polémiques. Après celle entre Luis Enrique et Kylian Mbappé, Jérome Rothen en remis une couche ce mardi en révélant des problèmes dans les hautes instances du PSG notamment sur Luis Campos.

« Comme par hasard, Kylian Mbappé a annoncé son départ et il y a des petits articles ou des petites fuites à droite et à gauche qui sortent pour couper la tête de Luis Campos. », lance l’ancien joueur du PSG dans son émission, Rothen s’enflamme, sur RMC.

Rothen dévoile le nom du principal ennemi de Luis Campos

Ainsi, selon Jérôme Rothen, il y aurait un coup monté contre Luis Campos pour l’évincer de son poste de directeur sportif. Et à en croire le consultant français, le principal responsable de cette machination serait Antero Henrique, ancien directeur sportif du PSG entre 2017 et 2019.

« Tout se passe bien, mais il y a un homme dans le club, ou du moins qui était dans le club et qui reste dans l’entourage, qui surgit : Antero Henrique. Antero Henrique qui veut faire virer Luis Campos, qui fait des pieds et des mains. On connaît sa relation proche du président (Al-Khelaïfi), sa relation proche de l’émir au Qatar. Il fait des pieds et mains, il fait tout pour couper la tête de Luis Campos », révèle Jérôme Rothen.