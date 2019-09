PSG - Dans ses stats, Keylor Navas tient-il la comparaison avec les meilleurs ?

Où se situe le nouveau gardien du Paris Saint-Germain parmi les références mondiales en termes de statistiques ? Gros plan. (Avec Opta).

La dernière journée du mercato estival a été très animée pour le Paris Saint-Germain, qui a attiré deux stars dans ses filets à deux postes clés : l'avant-centre Mauro Icardi et le gardien Keylor Navas.

S'il n'a pas toujours eu une cote en adéquation avec ses performances, le gardien costaricien débarque avec un CV bien garni. Son expérience, sa qualité sur sa ligne, son mental d'acier et son esprit d'équipe ont fait l'unanimité à Madrid, où Zinédine Zidane l'adorait.

Alors où se situe le nouveau gardien du PSG parmi les références mondiales du poste ? Nous avons scruté les chiffres du gardien aux trois C1 sur les quatre dernières saisons dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, en - puisque c'est à ces altitudes-là qu'il sera jugé - en le comparant à 9 joueurs : Ter Stegen ( ), Oblak (Atlético de Madrid), Alisson ( ), De Gea ( ), Neuer ( ), Lloris ( ), Buffon ( ), son ancien concurrent Courtois ( ) et... Areola - impliqué avec lui dans ce dernier chassé-croisé d'aoûtiens...

EXPÉRIENCE AU TRÈS HAUT NIVEAU : LE MUST

Sur ce plan, il n'y a pas photo. L'expérience de Gigi Buffon était louée ? Celle de Keylor Navas est encore plus significative depuis quatre ans. Sur la période, seuls Marc-André ter Stegen et Jan Oblak ont disputé plus de matches que lui en Ligue des champions. Et puis dans ce tournoi si spécial, jouer est une chose, avancer en est une autre. Keylor Navas en sait quelque chose avec ses 3 sacres consécutifs. Personne n'a autant humé l'odeur des grands combats du printemps. Alphonse Areola était évidemment moins chevronné, tout comme Thibaut Courtois, dernier de la classe dans ce domaine.

LIGUE DES CHAMPIONS - MATCHES JOUÉS 1 - Marc-André TER STEGEN (FC Barcelone) 39 matches joués 2 - Jan OBLAK (Atlético de Madrid) 38 matches joués 3 - Keylor NAVAS (Real Madrid) 37 matches joués 4 - Gianluigi BUFFON (Juventus - PSG) 34 matches joués 5 - Manuel NEUER (Bayern Munich) 29 matches joués 6 - ALISSON Becker ( - Liverpool) 25 matches joués 7 - Hugo LLORIS (Tottenham) 24 matches joués 8 - David DE GEA (Manchester United) 21 matches joués 9 - Alphonse AREOLA (PSG) 17 matches joués 10 - Thibaut COURTOIS ( - Real Madrid) 16 matches joués

JEU SUR SA LIGNE : UNE VALEUR SURE

Keylor Navas est un gardien au style félin, agile, explosif, doté d'une étonnante qualité de réflexes. Sur sa ligne, il n'apparaît pas comme LA référence mondiale, mais il entre incontestablement dans la caste des valeurs sûres. Dans son nombre d'arrêts par match, il se place aux côtés d'Oblak, Ter Stegen, et Areola qui ne démérite pas. "Toutes ses qualités couplées à sa grande expérience et au fait de ne pas commettre d'erreurs dans les très grands matchs font de lui, sans le moindre doute possible, un des meilleurs gardiens au monde", a souligné l'ancien gardien du Real Madrid Santiago Cañizares, dans des propos accordés au Parisien.

ARRÊTS PAR MATCH 1 - ALISSON Becker (Liverpool) 3,7 arrêts par match 2 - Manuel NEUER (Bayern Munich) 3,3 arrêts par match 3 - Thibaut COURTOIS (Chelsea - Real Madrid) 3,2 arrêts par match 4 (=) - Hugo LLORIS (Tottenham) 3,1 arrêts par match 4 (=) - David De Gea (Manchester United) 3,1 arrêts par match 6 (=) - Keylor NAVAS (Real Madrid) 2,7 arrêts par match 6 (=) - Jan OBLAK (Atlético de Madrid) 2,7 arrêts par match 6 (=) - Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelone) 2,7 arrêts par match 6 (=) - Alphonse AREOLA (PSG) 2,7 arrêts par match 10 - Gianluigi BUFFON (Juventus - PSG) 2,3 arrêts par match

Même chose en ce qui concerne le pourcentage de tirs arrêtés, où Oblak domine les débats. Sans atteindre le trio de tête, Navas se place juste derrière Ter Stegen et Alisson, qui sont certainement les deux gardiens les plus en vogue avec Oblak actuellement. Les valeurs brutes de ce classement sont très rapprochées, donc la 6ème place du Costaricien ne le dévalorise pas. Il devance par exemple Hugo Lloris, dernier finaliste de la Ligue des champions, mais aussi Buffon et Areola, encore, et son ex-concurrent Courtois.

1 - Jan OBLAK (Atlético de Madrid) 78,8% de tirs arrêtés 2 - David DE GEA (Manchester United) 76,5% de tirs arrêtés 3 - Manuel NEUER (Bayern Munich) 76,2% de tirs arrêtés 4 - Marc-André TER STEGEN 74,8% de tirs arrêtés 5 - ALISSON Becker (AS Roma - Liverpool) 74,6% de tirs arrêtés 6 - Keylor NAVAS (Real Madrid) 73,7% de tirs arrêtés 7 - Hugo LLORIS (Tottenham) 72,1% de tirs arrêtés 8 - Gianluigi BUFFON (Juventus - PSG) 68,8% de tirs arrêtés 9 - Thibaut COURTOIS (Chelsea - Real Madrid) 68% de tirs arrêtés 10 - Alphonse AREOLA (PSG) 66,7% de tirs arrêtés

JEU AU PIED : MOYEN

Dans ce critère-là, on baisse d'un cran. C'est un secret de Polichinelle : le jeu au pied n'est pas la spécialité de Keylor Navas. Le nouveau gardien du PSG se place encore en milieu de tableau dans le classement des portiers présentant le meilleur pourcentage de passes réussies, mais cette fois-ci, les valeurs brutes sont beaucoup plus espacées. Alphonse Areola surprend son monde devant deux gardiens connus pour leur exceptionnelle précision dans la relance : Ter Stegen et Neuer. À noter que ces données sont aussi relatives à la philosophie de jeu instaurée dans chacun de ces grands clubs européens. Alphonse Areola est un gardien habitué à jouer court. Et il n'y a rien d'étonnant à retrouver Jan Oblak, adepte des dégagements exigés par Simeone, en queue de classement.

POURCENTAGE DE PASSES RÉUSSIES 1 - Alphonse AREOLA (PSG) 83,4% de passes réussies 2 - Marc-André TER STEGEN (FC Barcelone) 81% de passes réussies 3 - Manuel NEUER (Bayern Munich) 79,3% de passes réussies 4 - ALISSON Becker (AS Roma - Liverpool) 78,5% de passes réussies 5 - Gianluigi BUFFON (Juventus - PSG) 73,8% de passes réussies 6 - Hugo LLORIS (Tottenham) 70,3% de passes réussies 7 - Keylor NAVAS (Real Madrid) 65,8% de passes réussies 8 - David DE GEA (Manchester United) 63,2% de passes réussies 9 - Thibaut COURTOIS (Chelsea - Real Madrid) 60,5% de passes réussies 10- Jan OBLAK (Atlético de Madrid) 51,1% de passes réussies

PENALTIES : PAS EN RÉUSSITE

Que le spectre de Manchester United s'évapore vite ! Les Parisiens vont devoir stopper cette fâcheuse manie de se tirer une balle dans le pied en provoquant des penalties. Car Keylor Navas n'apprécie pas l'exercice. C'est très simple : le Costaricien n'en a stoppé aucun en sept tentatives sur les quatre dernières années en Ligue des champions. Avouons néanmoins qu'il s'agit, aussi, d'un petit jeu de loterie. Un petit jeu où tous ses concurrents s'en sortent mieux. Même Alphonse Areola.

PENALTIES ARRÊTÉS / PENALTIES SUBIS 1 - David DE GEA (Manchester United) 1/1 2 - ALISSON Becker (AS Roma - Liverpool) 0 3 (=) - Marc-André TER STEGEN (FC Barcelone) 2/4 3 (=) - Jan OBLAK (Atlético de Madrid) 2/4 3 (=) - Manuel NEUER (Bayern Munich) 2/4 6 - Hugo LLORIS (Tottenham) 2/6 7 - Gianluigi BUFFON (Juventus - PSG) 1/4 8 - Alphonse AREOLA (PSG) 1/4 9 -Thibaut COURTOIS (Chelsea - Real Madrid) 0/1 10 - Keylor NAVAS (Real Madrid) 0/7

Avec Opta.