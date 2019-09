Le PSG version Leonardo a-t-il réalisé le mercato parfait ?

Le club de la capitale a garder Neymar, renforcer son milieu, acheter un gardien, fait venir Icardi, bref le mercato parfait ?

Leonardo et le PSG ont rendu une très belle copie cet été concernant le mercato. Arrivé au mois de juin pour remplacer Antero Henrique, le Brésilien a oeuvré en coulisses pour donner la meilleure équipe possible à Thomas Tuchel cette saison et le résultat est plus que satisfaisant. Déjà, Leonardo a réussi à rester solide et à ne pas plier face au dans le dossier Neymar. Si le Barça a, selon le Brésilien, uniquement formulé une offre le 27 août, ce dernier n'a pas cédé malgré la pression du joueur.

Le Paris Saint-Germain a donc réussi à conserver Neymar, mais c'est loin d'être tout. Le champion de en titre s'est considérablement renforcé à des secteurs clés. La saison dernière, Thomas Tuchel n'a cessé de quémander plus d'options au milieu de terrain, ce que Leonardo lui a offert avec les arrivées d'Idrissa Gueye, Pablo Sarabia ou encore Ander Herrera. La défense s'est étoffée avec l'arrivée d'Abdou Diallo également.

Le PSG a-t-il réussi le mercato parfait ?

Enfin, et surtout, le PSG a réussi à faire deux gros coups lors du dernier jour du mercato. Le poste de gardien, qui a longtemps été un problème au PSG, a été renforcé. En effet, le club de la capitale a enregistré la signature de l'expérimenté Keylor Navas. Une bonne nouvelle en vue de la . Et cerise sur le gâteau, le PSG a sû saisir l'opportunité Mauro Icardi. Un attaquant de très grande classe venant donner encore un peu plus de choix à Thomas Tuchel en attaque et surtout des possibilités en cas de pépin physique d'un de ses joueurs.

Garder #Neymar, ajouter de la profondeur à l'effectif (Sarabia, Gueye, Herrera), recruter un gardien (#Navas), réaliser le gros coup #Icardi... le mercato du #PSG made in Leonardo est-il parfait ? Dites nous ce que vous en pensez — Goal France (@GoalFrance) September 3, 2019

Leonardo n'est pas loin de la copie parfaite. Il a répondu aux attentes de Thomas Tuchel en donnant de la profondeur au milieu de terrain, en attaque et en défense, en résolvant le débat sur les gardiens et enfin en conservant Neymar. Que ce soit sur Twitter ou sur Facebook, Goal France attend vos réponses concernant le mercato du PSG... Votre avis nous intéresse, alors n'hésitez pas à réagir !