PSG, Mauro Icardi justifie son choix

Prêté par l'Inter Milan, l'attaquant argentin a expliqué les raisons l'ayant convaincu de rejoindre le champion de France en titre.

Le PSG a frappé un grand coup ce lundi 2 septembre lors du dernier jour du mercato estival. En plus de boucler l'arrivée de Keylor Navas, le club de la capitale a sauté sur l'occasion de recruter Mauro Icardi, indésirable à l' . Privé de Kylian Mbappé et Edinson Cavani pour plusieurs semaines, le PSG s'est rendu compte qu'il était juste en terme de profondeur au poste de numéro neuf et n'a pas laissé passer cette opportunité en or. Prêté par l'Inter pour une saison avec une option d'achat à 70 millions d'euros, l'attaquant argentin, qui a refusé d'autres offres venant d'autres clubs, a justifié son choix de rejoindre le PSG.

"Je suis très content parce que c’est un grand défi. Rejoindre une équipe comme le , c’est une grande opportunité pour moi et ma carrière. J’espère en profiter un maximum. Jouer avec de grands joueurs comme ceux du PSG c’est un objectif. Pouvoir jouer au top niveau avec des joueurs de grande qualité a été décisif dans ma décision de rejoindre Paris", a avoué l'international argentin de 26 ans.

"Un plaisir de marquer des buts"

"Je connais les joueurs argentins bien entendu. Je connais aussi Cavani. J’ai eu la possibilité de parler avec Neymar. C’est une grande fierté de les rejoindre. Je suis un attaquant de surface, qui marque des buts, ma carrière a été marqué par ça. Avec des joueurs talentueux qui composent cette équipe, ça va être un plaisir de marquer des buts et ce sera beaucoup plus facile de le faire. Je n’ai pas encore eu la chance de jouer au Parc des Princes, ce sera une première. Après, je pourrai vous dire ce que j’ai ressenti", a ajouté Mauro Icardi.

Le nouveau numéro 18 du Paris Saint-Germain a bien évidemment déjà coché une date en particulier celle du Classico face à l' , un match et une atmosphère qu'il a hâte de découvrir : "Ces Classicos sont toujours des matches particuliers. C'est ce qui nous fait aimer le football. En , j'ai eu l'opportunité de jouer contre la , l' , pour les clasicos italiens, maintenant j'ai hâte de découvrir ces chocs à la française".

Absent des terrains depuis plusieurs mois en raison d'un conflit avec sa direction à l'Inter Milan, Mauro Icardi va pouvoir profiter de la trêve internationale pour se remettre en jambe et monter en puissance physiquement. Nul doute que Thomas Tuchel aura très vite besoin de lui en l'absence de Mbappé et Cavani. L'Argentin va devoir être prêt rapidement car il sera selon toute vraisemblance l'option offensive numéro un face au en puisque l'Uruguayen et le Français sont incertains pour cette rencontre tandis que Neymar est suspendu.