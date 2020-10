PSG - Danilo Pereira : "Je suis heureux de mes débuts"

Malgré la défaite face à Manchester United (1-2) mardi soir, en C1, Danilo Pereira est heureux d'avoir effectué ses débuts au Paris Saint-Germain.

C'est ce qui s'appelle des débuts contrastés. Arrivé en provenance du dans les derniers instants du mercato estival, Danilo Pereira a disputé son premier match sous les couleurs du , mardi soir, face à . Des débuts de gala, en Ligue des Champions, mais accompagnés d'une défaite (1-2).

"L'expérience est très bonne"

Commencer son aventure française par une défaite, qui plus est au terme d'une prestation collective totalement manquée, l'international portugais aurait sûrement rêvé mieux. Toutefois, le milieu de terrain préférait retenir le positif de cette expérience au sortir de la rencontre, apparu optimiste au micro de Téléfoot.

"L'expérience est très bonne, c'est toujours une bonne chose de jouer ici dans ce stade, avec ce club. Malheureusement, nous n'avons pas réussi à gagner, c'est ce que nous désirions le plus. Nous avons eu des occasions que nous n'avons pas concrétisées, mais je suis heureux de mes débuts", a ainsi confié l'ancien du FC Porto.

Face à Manchester United, Paris a peut-être livré l'un de ses pires matches européens, quelques semaines après avoir accédé à la finale de la Ligue des Champions, face au . Néanmoins, on peut compter sur les Franciliens pour se remettre au travail et tenter d'effacer au plus vite cette contre-performance.