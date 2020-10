Ligue des champions – Le PSG défait à domicile par Manchester United (1-2)

Le PSG s'est logiquement incliné au Parc des princes face à Manchester United lors de la première journée de la Ligue des champions.

La finale de la 2020 semble déjà bien loin. Le PSG s'est incliné à domicile face à et cette défaite ne souffre d'aucune contestation.

La VAR décisive

Dès le début du match, les Mancuniens faisaient meilleure impression que le PSG. Et les Zébres, pardon, les Red Devils, ouvraient logiquement le score après plusieurs interventions de la VAR.

En effet, après une faute de Diallo sur Martial dans la surface, l'arbitre faisait appel à la VAR pour confirmer le penalty (20e). Bruno Fernandes le tirait et voyait sa tentative repoussée par Navas. Mais après intervention de la VAR, le penalty était donné à retirer, Navas n'ayant aucun de ses pieds sur la ligne de but. Bruno Fernandes s'élançait de nouveau tirait du même côté et prenait Navas à contre-pied (0-1, 23e).

Les Parisiens se montraient amorphes mais aussi parfois nerveux à l'image de Neymar écopant d'un carton jaune pour contestation (34e).

Rashford rejoue un mauvais tour au PSG

Au retour des vestiaires, Tuchel sortait Gueye et lançait Kean. Le PSG sortait de sa torpeur et égalisait à la 55e minute par… Anthony Martial. L'attaquant français de MU déviait dans son propre but un corner de Neymar.

Les deux équipes se rendaient alors coup pour coup pour tenter de l'emporter et c'est MU qui faisait la différence à trois minutes de la fin. Entré en jeu à la 67e minute, Paul Pogba délivrait une subtile passe pour Marcus Rashford qui expédiait une frappe croisée, juste après être rentré dans surface, qui ne laissait aucune chance à Keylor Navas (1-2, 87e).

Oui, comme lors du huitième de finale de la Ligue des champions en mars 2019, Marcus Rashford crucifiait une nouvelle fois le PSG…