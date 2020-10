PSG-MU (1-2) : seul Navas aura été à la hauteur

Keylor Navas (33 ans) n'a pas suffi... Pourtant auteur de plusieurs arrêts décisifs ce mardi au Parc des Princes contre (1-2), le gardien costaricien n'a pas réussi à empêcher la défaite du .

Au moment de se regarder dans la glace, l'ancien Madrilène pourra toutefois garder la tête haute. Car il a été de loin le meilleur Parisien sur la pelouse.

Trop souvent sollicité par les attaquants adverses, il a tout simplement été le seul à la hauteur de l'événement. Malheureusement, il fallait bien plus qu'un Keylor Navas de gala pour sortir le PSG du piège mancunien. Il fallait un supplément d'âme que nous n'avons finalement jamais vu.

Si on refait le film de son match, Keylor Navas avait même sorti le penalty de Bruno Fernandes dans un premier temps avant qu'il ne soit donné à retirer sur décision du VAR, le gardien parisien se trouvant devant sa ligne de but au moment de la frappe (22e).

Rules are rules.



Keylor Navas was off his line.#PSGMUN #UCL pic.twitter.com/jcfcqNFFeo