PSG-Clermont : Julian Draxler prêt à prendre ses responsabilités

Confronté à une cascade d'absences pour la réception de Clermont, le PSG pourra compter sur Julian Draxler, déterminé à poursuivre sa belle lancée.

Déjà leader de Ligue 1 après quatre journées, le Paris Saint-Germain, fort de ses quatre succès en autant de matchs joués, lance parfaitement sa saison. Samedi, les hommes de Mauricio Pochettino tenteront d'être reçus cinq sur cinq avec la réception du Clermont Foot (17h00). Mais Paris risque d'être fortement diminué...



Neymar et Messi forfaits, Mbappé incertain, quel onze pour Clermont ?

En effet, le club doit composer avec de nombreuses absences, et non des moindres. Dans ce contexte particulier, Julian Draxler, en forme en ce début d'exercice 2021-22, pourrait être amené à prendre ses responsabilités. Dans un entretien accordé au site officiel du club, l'international allemand s'est confié sur ses sensations.

"Je profite tous les jours"

"J'ai eu une préparation complète cette année parce que je n'ai pas joué l'Euro. J'étais vraiment prêt au début de la saison et le coach m'a fait confiance. Ça fait du bien d'être prêt physiquement. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu une telle préparation. Je suis heureux d'être dans ce club, avec cet effectif. Je profite tous les jours", s'est félicité l'ancien joueur de Schalke 04, qui préfère se méfier du promu clermontois, lequel a montré de belles choses pour ses débuts dans l'élite du football français.





"On sait que Clermont est une équipe dangereuse. Beaucoup de nos joueurs vont rentrer très tard de sélection. Nous, on a bien travaillé. Physiquement, nous sommes prêts. Ça va être une saison très longue, on a donc besoin de tous les joueurs. Et ceux qui sont sur le terrain donneront le meilleur d'eux-mêmes", a-t-il confié.

Plus globalement, Julian Draxler est revenu sur le bon début de saison du PSG, évoquant un certain esprit de revanche après plusieurs manquements la saison dernière. "Je crois qu'il y a plusieurs raisons. On n'a pas oublié qu'on a perdu beaucoup de points la saison dernière. C'était très important pour nous de bien commencer. Ce n'est pas toujours facile parce qu'on a des nouveaux joueurs et c’était notre première préparation estivale avec le coach. Ça nous tenait à cœur de gagner et de prendre des points, même si notre jeu n'est pas encore parfait. Le plus important était de remporter les 3 points, et on a réussi", a ainsi analysé l'Allemand, lucide.