PSG : Neymar et Messi forfaits, Mbappé incertain, quel onze pour Clermont ?

Paris va devoir se passer de 7 joueurs en plus des 5 déjà à l'infirmerie. Pochettino va devoir se creuser les méninges pour trouver la bonne solution.

Quelle équipe Mauricio Pochettino va-t-il pouvoir aligner samedi après-midi ? Entre blessures et retours tardifs, le technicien argentin va retrouver un effectif très largement diminué et ne devrait pas prendre de risques avec certains joueurs avant le premier match de Ligue des champions, mercredi 15 septembre, face à Bruges.

La programmation de trois matches de la zone Amérique du Sud, qualificatifs pour la Coupe du monde, a rendu le calendrier bien trop dense et le PSG va en pâtir pour la rencontre de L1 de samedi face à Clermont. En effet, Neymar, Messi, Di Maria et Paredes disputent, avec leur sélection respective, une dernière rencontre dans la nuit de jeudi à vendredi. L'Argentine affronte la Bolivie à 1 h 30 (heure française) et le Brésil sera face au Pérou une heure plus tard.

Si les Parisiens quittent leur rassemblement immédiatement après leur match, ils devraient être à Paris vendredi en fin d'après-midi ou en début de soirée. Difficile dans ces conditions d'imaginer Pochettino convoquer ces joueurs pour la rencontre de samedi. D'abord, parce qu'ils auront moins de 48 heures de repos et ensuite car le technicien compose généralement son groupe la veille.

Kimpembe ménagé

Côté infirmerie, l'ex-entraîneur de Tottenham n'est pas en reste. En plus de Layvin Kurzawa, Sergio Ramos, Colin Dagba, Mauro Icardi et Juan Bernat (qui reprenait mercredi l'entraînement collectif avec le groupe après cinq jours en individuel après une gêne aux adducteurs), Kylian Mbappé et Marco Verratti sont venus allonger la liste.

Revenu au camp des Loges après le premier match des Bleus, le Français souffrait d'une lésion à un mollet. Si de nouveaux examens seront effectués jeudi, il a pu reprendre la course ce mercredi et il est encore possible de le voir sur la feuille de match. Victime d’un choc au-dessus du genou gauche, le constat est quasiment identique pour l'Italien. Paris devrait aussi laisser Presnel Kimpembe au repos après sa sortie face à la Finlande. Après trois rencontres internationales en tant que titulaire, le défenseur, qui a repris la compétition de manière anticipée, devrait être ménagé pour la rencontre de Ligue 1 et veut être prêt pour la reprise de la Ligue des champions.





À quoi pourrait donc ressembler le onze parisien samedi ? Dans ce marasme, il y a quelques bonnes nouvelles. Marquinhos est rentré plus tôt que prévu, car il devait purger un match de suspension avec le Brésil et n'a donc disputé qu'une seule rencontre. Achraf Hakimi sera bien là avec seulement 90 minutes dans les jambes, puisque le match contre la Guinée a finalement été reporté, compte-tenu de la conjoncture politique du pays.

Paris pourra aussi compter sur les retours d'autres internationaux. Les Sénégalais Idrissa Gueye et Abdou Diallo sont revenus aujourd'hui dans la capitale sans aucun souci physique. Wiljnaldum, Nuno Mendes, Danilo Pereira ou Gianluigi Donnaruma sont aussi attendus dans la journée. Ce dernier pourra-t-il être titulaire, alors que le Costa Rica de Keylor Navas joue à 3 heures du matin (heure française) ? Pas sûr.

Pas de problèmes en défense mais devant un vrai casse-tête

Durant la trêve international, Mauricio Pochettino a aussi effectué des séances d'entraînement avec les non appelés en sélection (Herrera, Draxler, Rafinha, Rico) mais aussi avec des jeunes comme Fadiga, Dina Ebimbe, Alloh, Bitu Mazala, quelques 2001 (Gharbi, Simons, Bitshiabu et Michut étaient en sélection jeunes) et aussi des 2003 qui ont fait leur première avec les pros.

Pour composer son équipe de départ, le technicien argentin ne devra pas avoir trop de problèmes au poste de gardien de but. En défense non plus, avec Hakimi, Kehrer, Marquinhos, Diallo et Nuno Mendes. Au milieu, il faudra composer avec Herrera, Rafinha, Gueye, Wijnaldum et Danilo.

Mais la grande réflexion se situe sur le front de l'attaque. Icardi et Mbappé sont à l'infirmerie, Kalimuendo et Sarabia sont partis en prêt. Draxler sera là et Pochettino pourra aussi faire appel à Fadiga, sur lequel il ne compte pas vraiment, mais aussi à Dina Ebimbe qui avait connu un rôle offensif lors de son passage au Havre, il y a deux saisons. À y regarder de prêt, cela ressemble à un vrai casse-tête.