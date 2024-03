PSG, Bradley Barcola se méfie de la Real Sociedad

Bradley Barcola s’est prononcé, lundi, sur le choc à venir entre le PSG et la Real Sociedad.

Le Paris Saint-Germain défie la Real Sociedad mardi à l’occasion de la manche retour des 8es de finale de la Ligue des Champions. En prélude à ce choc, Bradley Barcola était en conférence de presse à l’instar de l’entraineur du club basque, Imanol Alguacil et de Luis Enrique. Face aux médias, le jeune attaquant français s’est montré prudent en évoquant le match.

Barcola revient sur son adaptation difficile au PSG

Arrivé au Paris Saint-Germain l’été dernier en provenance de l’Olympique Lyonnais, Bradley Barcola a eu du mal à s’adapter au club parisien. L’international Espoir français avait surtout des difficultés face au but en début de saison. Ce qui lui a valu des critiques acerbes des observateurs de la Ligue 1. Revenu dans sa meilleure forme, Barcola revient sur son adaptation et évoque l’impact de Luis Enrique sur ses performances.

L'article continue ci-dessous

Getty

« Chaque match, je me donne à fond. Se mettre au niveau dans un très grand club, c'était compliqué. Les attentes n'étaient pas les mêmes. Je me donne à fond pour être à mon meilleur niveau. C'est cadré avec le coach mais il y a aussi beaucoup de libertés. C'est ce que j'aime avec ce coach, je peux attaquer avec toute la liberté », révèle l’ancien lyonnais.

Bradley Barcola ne pense pas à l’avantage du PSG

Victorieux à l’aller (2-0), le PSG est dans une bonne posture avant d’affronter la Real Sociedad mardi. Une avance qui pourrait amener le club francilien à lever le pied lors de cette manche retour. Mais Barcola prévient : le PSG a oublié son avance.

« On n’appréhende pas ce match. On vient pour gagner, on sait ce qu'on a à faire. On vient comme si le score était de 0-0. On travaille beaucoup ensemble pour être meilleurs à l'extérieur. On sait qu'on a plus de mal. On sait que ça va être un match compliqué mais on vient pour gagner. La clé c'est de défendre et d'attaquer avec beaucoup d'intensité. Il faudra en mettre beaucoup pour gagner ce match », confie-t-il avec une once de méfiance envers le club basque.