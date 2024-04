PSG - Barça : Une tendance forte pour le remplaçant de Hakimi

Luis Enrique va devoir modifier son onze de départ contre le FC Barcelone, ce mercredi soir, en ¼ de finale aller de Ligue des champions.

Ce soir du mercredi 10 avril 2024, le Paris Saint-Germain affrontera le FC Barcelone (21 heures) au Parc des Princes. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la phase aller des quarts de finale de Ligue des champions. Mais pour ce match, le coach parisien devra prendre une certaines décisions, notamment à la défense.

Achraf Hakimi forfait pour PSG – Barça

Après quelques semaines d’attentes, le gros choc entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone est enfin là. Ce mercredi soir, les deux formations qui s’étaient déjà affrontées à plusieurs reprises dans la même compétition, se retrouvent une nouvelle fois. Même si le club francilien aborde le match avec un groupe quasi-complet (seulement Nordi Mukiele et Presnel Kimpembe sont absents), le champion de France fera sans un de ses gros cadres.

(C)Getty images

En effet, Achraf Hakimi ne sera pas de la partie avec les Rouge et Bleu pour cette rencontre très importante. Suspendu en raison de l’accumulation des cartons jaunes, l’international arrière droit marocain (75 capes, 9 buts) ne jouera pas au Parc des Princes ce mercredi soir contre le Barça.

L'article continue ci-dessous

Quelle équipe alignera Lucho contre le Barça ?

« Il faut utiliser toutes les ressources que l’on a dans l’équipe. Si on ne peut pas utiliser un joueur, on peut en utiliser un autre. Son absence n’est pas un problème, mais une opportunité. J’ai pris ma décision et vous la verrez demain », avait déclaré Luis Enrique, mardi, en conférence de presse à propos de l’absence d’Achraf Hakimi. Depuis, l’on se demande de quoi sera faite la défense parisienne contre les champions d’Espagne en titre.

Si les deux options pour remplacer Achraf Hakimi se nomment Warren Zaïre-Emery, qui déjà été utilisé dans ce rôle cette saison par Luis Enrique, et Marquinhos, une tendance se dégage finalement. Bien qu’il soit défenseur central, le Brésilien avait également occupé ce poste d’arrière droit sous les ordres de Laurent Blanc. Alors, Marquinhos devrait être aligné à ce poste par Luis Enrique, qui pourrait continuer à utiliser sa structure à trois derrière quand son équipe a le ballon, selon L’Equipe.

La compo probable du PSG contre le Barça

Donnarumma – Marquinhos (c), L. Hernandez, Beraldo, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz – Dembélé – Lee, Mbappé