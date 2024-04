PSG – Barça, deux forfaits dans le rang parisien

Le Paris Saint-Germain devra composer sans deux de ses joueurs lors de la réception du Barça, mercredi, en ¼ de finale de Ligue des champions.

Ce mercredi soir, le Paris Saint-Germain accorde son hospitalité au FC Barcelone dans le cadre du match aller des quarts de finale de Ligue des champions de l’UEFA. Mais avant ce choc tant attendu entre deux adversaires, qui se sont affrontés à 12 reprises dans la compétition, le club francilien perd deux de ses joueurs.

Mukiele et Kimpembe out !

A un peu plus de 24 heures avant le choc contre les Espagnols, le club champion de France vient de donner des nouvelles sur son infirmerie. Et c’est une bonne nouvelle qui y ressort. Dans son point médical de ce mardi, la formation dirigée par Luis Enrique indique les absences de Presnel Kimpembe et Nordi Mukiele. Ce dernier a été remplacé lors du match nul contre Clermont Foot (1-1) après un accrochage avec le gardien auvergnat, Massamba N’Diaye. Le joueur devrait être mis à la charge d'un neurologue.

Getty

« Suite à des examens effectués par le neurologue expert de la FFF, Nordi Mukiele poursuivra ces prochains jours son protocole de reprise post-commotion », a notifié le PSG dans son communiqué précisant par ailleurs que quant à lui, « Presnel Kimpembe poursuit ses exercices de récupération ».

PSG – Barça, une des affiches régulières en LDC

Depuis le tirage au sort, les amoureux du sport roi s’attendent encore à un choc entre deux adversaires, qui se connaissent très bien en la matière. Le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone se sont déjà affrontés à 12 reprises en Ligue des Champions, pour un bilan équilibré de 4 victoires chacun et 4 matchs nuls.

Getty

Faut-il souligner que le club francilien et son homologue espagnol se rencontreront en phase à élimination directe de Ligue des Champions lors d'une sixième saison différente cette année. Seules les affiches Real Madrid - Bayern Munich (9) et Real Madrid - Juventus (7) ont été disputées lors d'un plus grand nombre d'éditions différentes en phase à élimination directe de Ligue des champions. Rendez-vous mercredi à 21 heures au Parc des Princes pour le match aller des quarts de finale entre le PSG et le Barça.