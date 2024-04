Paris SG - FC Barcelone : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Paris Saint-Germain accueille le FC Barcelone, ce mercredi, en ¼ de finale de Ligue des champions. Les dernières infos ici.

Le moment tant attendu des amoureux du cuir rond est enfin là. La Ligue des champions de l’UEFA fait son come-back avec ses rencontres des quarts de finale. En effet, on aura droit au choc des habitués, notamment le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, ce mercredi soir. Le Parc des Princes est l’enceinte qui servira de cadre à ce duel entre deux champions de leurs championnats respectifs.

PSG - Barça, qui pour prendre l’avantage ?

Tombeur de la Real Sociedad au tour précédent, le Paris Saint-Germain reçoit le FC Barcelone dans son fief du Paris Saint-Germain pour tenter de retrouver une place au dernier carré de la prestigieuse compétition des clubs européens. Deuxième club favori pour remporter la compétition cette saison derrière Manchester City (26.6%), le Paris Saint-Germain (15.7%) envisage de créer l’écart face à son adversaire. Puisque le PSG et le Barcelone se sont déjà affrontés à 12 reprises en Ligue des Champions, pour un bilan équilibré de 4 victoires chacun et 4 matchs nuls.

Considérés comme les favoris dans ce choc avant ce match contre le Barça, les hommes de Luis Enrique ont mis en doute la confiance placée en eux en faisant un match nul (1-1) avec la lanterne rouge de Ligue 1, Clermont Foot. Mais le PSG peut compter sur Kylian Mbappé, le bourreau du Barça en Ligue des champions. Le Bondynois (4 réalisations) est le troisième joueur à avoir marqué plus de buts contre le FC Barcelone en Ligue des Champions derrière Thomas Müller (8) et Andriy Shevchenko (5). Il n’a joué que deux matchs contre les Catalans dans la compétition. Mbappé est d’ailleurs le seul joueur dans l'histoire de la compétition à avoir réalisé un triplé contre le Barça en phase à élimination directe de Ligue des champions (3 buts en février 2021, en 8e de finale aller).

De l’autre côté de la ligne de bataille, le FC Barcelone a une mission à accomplir après avoir écarté Naples en huitièmes de finale. Ce sera le premier match du FC Barcelone en quarts de finale de Ligue des Champions depuis août 2020, lorsque les Catalans ont subi la plus lourde défaite de leur histoire en compétition européenne (8-2 contre le Bayern Munich). Ils n'ont passé ce tour que lors d'une de leurs 5 dernières tentatives (2018/19 contre Manchester United). Depuis la défaite contre Villarreal (3-5) après laquelle Xavi Hernandez a annoncé son départ pour fin de saison, le Barça n’a plus perdu un match. Les Culés n’ont plus rejoué depuis la victoire étriquée contre Las Palmas (1-0), le 30 mars dernier en championnat.

Horaire et lieu de match

PSG – Barça

¼ de finale aller/Ligue des champions

Lieu : Parc des Princes

A 21 heures française

Les compos probables du match PSG – Barça

PSG : Donnarumma - Marquinhos, L. Hernandez, Beraldo, N. Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, F. Ruiz - Lee, O. Dembélé, Mbappé

Barça : Ter Stegen - Koundé, Araujo, Cubarsi, Cancelo - Gündogan, Christensen, Sergi Roberto - Yamal, Lewandowski, Raphinha

Sur quelle chaîne suivre le match PSG - Barça

La rencontre entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone sera à suivre ce mercredi 10 avril 2024 à partir de 21 heures sur Canal+ et RMC Sport 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur les plateformes dédiées des deux groupes, My Canal et RMC Access.