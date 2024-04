PSG - Barça, Luis Enrique relance la polémique Mbappé

Avant le choc entre le PSG et le Barça, Luis Enrique snobe encore une question sur Kylian Mbappé.

L’entraîneur espagnol du Paris Saint-Germain vient de relancer la polémique sur sa relation avec Kylian Mbappé. Lors de la conférence de presse avant le choc entre les deux adversaires habitués, le coach du club de la capitale française a jugé bon d’ignorer une question sur son attaquant.

Lucho ne veut pas parler de Mbappé !

Si la relation entre Kylian Mbappé et Luis Enrique a pris un coup depuis quelques semaines, notamment après l’annonce du départ du joueur pour la fin de saison, celle-ci ne serait toujours pas au beau fixe. Le joueur n’ayant plus le temps de jeu qu’il avait depuis. Si son remplacement avait fait couler beaucoup d’encre lors de la victoire au Classique contre Marseille (0-2), le joueur avait démarré le match suivant contre Clermont (1-1) sur le banc. Interrogé sur l’état d’esprit du joueur en conférence de presse, ce mardi, Lucho a voulu ne pas en parler.

« Je crois que tu me fais une question d'un joueur mais je veux parler du groupe. Nous sommes dans une bonne situation, un bon état d'esprit. On aborde ce quart dans un très bon moment sur l'équipe », a déclaré Luis Enrique, qui ne voit pas Xavi en tant qu’entraîneur.

« J'espère que l'ambition sera plus grande que la pression. Nous sommes très excités pour jouer à ce niveau et se qualifier pour le prochain tour. Pendant la phase de poule, j'ai vu beaucoup de responsabilités, maintenant, le sentiment, c'est l'enthousiasme de l'équipe et des joueurs », ajoute le technicien espagnol.

Paris n’est pas favori, selon Lucho

Alors que des statistiques placent le Paris Saint-Germain comme deuxième favori pour remporter la Ligue des Champions cette saison derrière Manchester City, l’entraîneur espagnol ne voit pas son équipe favorite. Pour l’ancien coach du Barça, le PSG n’est qu’une victime.

« Des personnes vont penser que nous sommes favoris, d'autres non. Mais ce n'est pas important. Je préfère ne pas penser que nous sommes les favoris, je préfère que vous pensiez que je serai la victime demain », a poursuivi Luis Enrique.

A propos d’Achraf Hakimi, Lucho déclare : « Il faut utiliser toutes les ressources que l’on a dans l’équipe. Si on ne peut pas utiliser un joueur, on peut en utiliser un autre. Son absence n’est pas un problème, mais une opportunité. J’ai pris ma décision et vous la verrez demain ».