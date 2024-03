Luis Enrique provoque encore Mbappé

Sondé par RMC Sport sur le traitement qu’il comptait réserver Mbappé sur la scène européenne, Luis Enrique a laissé entendre que tout est possible.

Kylian Mbappé de nouveau sorti à la pause en C1 ? pour rappel, le Bondynois est sorti en cours de match lors des deux dernières rencontres du PSG en Ligue 1. Et Luis Enrique laisse entendre qu'il ne s'interdit rien en Ligue des champions.

À la question de savoir s'il allait gérer Mbappé de la même manière sur la scène continentale, le coach espagnol n'a pas hésité une seule seconde : "Oui, bien sûr. Pourquoi pas ?", a-t-il tonné, alors que Paris retrouve la Real Sociedad en 8es de finale retour de C1 (2-0 pour le PSG à l’aller).

"Comme toujours"

Aussi sondé sur ce dossier par la chaîne de télévision espagnole Movistar Plus+, Luis Enrique a été légèrement plus explicite. "Comment je vais gérer Mbappé? Comme toujours. Avec du bon sens, en pensant à ce qui est le mieux pour l'équipe et en profitant de l'expérience", a-t-il glissé .

Depuis l’annonce du départ de Mbappé du PSG au terme de la campagne, la relation entre les deux hommes en a pris un coup. Mbappé était ainsi remplaçant au coup d’envoi contre Nantes (17 février) puis remplacé en cours de match face à Rennes (25 février). Avant le dernier opus survenu à Monaco.