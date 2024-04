PSG – Barça, Jules Koundé prévient Kylian Mbappé

Joueur phare du PSG, tous les yeux sont rivés sur Kylian Mbappé avant le choc contre le Barça. Jules Koundé avertit le Bondynois.

Mercredi soir, le FC Barcelone est en déplacement à Paris pour défier le PSG en quarts de finale aller de Ligue des champions. Avant ce match, le défenseur français du club champion d’Espagne, Jules Koundé, prévient son capitaine en Equipe de France, Kylian Mbappé, qui est une menace dans la formation francilienne.

PSG favori, Koundé n’en sait rien

En conférence de presse, mardi, veille de cette rencontre, Jules Koundé a répondu aux questions des hommes des médias sur le match très attendu entre le PSG et le Barça. Comme Luis Enrique, coach du PSG, qui ne voit pas Paris comme favori, le défenseur barcelonais ne voit pas non plus son club comme favori.

« Cette question ne nous importe pas. C'est plus pour vous. Nous avons beaucoup de confiance dans notre groupe, nous sommes dans une bonne dynamique. Ce sera un match difficile, alors dire si nous sommes favoris... », a déclaré l’ancien défenseur central du FC Séville, avant de poursuivre.

L'article continue ci-dessous

Getty Images

« Nous sommes très excités, très excités. Ce sont mes premiers quarts de finale et le club n'a pas non plus participé à ce tour depuis longtemps. L'équipe est en bonne forme, préparée et impatiente de jouer ici », a-t-il ajouté.

Getty

Jules Koundé a peur de Dembélé que de Mbappé

Coéquipier de Kylian Mbappé en Equipe de France, Jules Koundé entend avoir une idée sur comment arrêter son capitaine en sélection. « Nous ne savons toujours pas qui va jouer. C'est un joueur différentiel que je connais bien car nous partageons l'équipe nationale. Il fait la différence et nous allons essayer de l'arrêter. Sur le plan collectif, c'est un une équipe qui compte plus qu'un seul joueur », indique Koundé en conférence de presse.

Getty

A propos du duo Mbappé-Dembélé, Jules Koundé estime que Mbappé est moins tranchant que son ancien coéquipier, Ousmane Dembélé, qu’il connaît bien. « Ce sont tous de bons joueurs, de grande qualité, différents. Ils peuvent faire la différence. Dembélé est plus dilatateur que Mbappé mais ce sont tous les deux de grands joueurs », souligne l’ancien des Girondins de Bordeaux.

Getty Images

Quant à lui, Xavi a une idée du PSG. « Mbappé, Dembélé, Kolo Muani, Vitinha... C'est ça toute l'équipe du PSG. Le buteur est Mbappé, on le sait. Il faut être agressif, bien le marquer, être attentif. Le PSG est l'une des meilleures équipes du monde en transition », a lancé l’entraîneur barcelonais, qui dit avoir « une bonne relation » avec Luis Enrique malgré les dernières déclarations du coach parisien à son égard.