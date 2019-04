PSG, Adrien Rabiot ne sera pas licencié après son like sur Instagram

Le milieu de terrain du PSG aurait écopé d'une mise à pied de six jours, déjà purgée, pour avoir aimé la vidéo de Patrice Evra sur Instagram.

Mis à pied à titre conservatoire par le PSG, Adrien Rabiot, avait été reçu par la direction du PSG, le 27 mars dernier, pour en savoir un peu plus sur sa sanction et sur son avenir. Alors qu'il risquait jusqu'au licenciement pur et simple, le milieu de terrain français aurait finalement écopé d'une sanction beaucoup moins drastique. En effet, selon les informations de RMC Sport, Adrien Rabiot aurait uniquement écopé d'une mise à pied de six jours.

Une sanction déjà purgée par Adrien Rabiot lors de sa mise à pied conservatoire du 15 au 20 mars, pour avoir aimé une vidéo de Patrice Évra après l'élimination du PSG face à en huitièmes de finale de la (2-0, 1-3), début mars, sur Instagram. Dans cette vidéo, l'ancien défenseur des Red Devils chambrait notamment le club de la capitale, qui a par la suite décidé de porter plainte contre lui.

6 jours de mis à pied avec retenue de l'intégralité du salaire

C'est par un courrier daté du 3 avril que le clan Rabiot aurait découvert sa sanction : "Ce like a causé un trouble caractérisé au sein du club compte tenu notamment de la répercussion médiatique qui s’en est suivie mais surtout des graves incidents qui se sont déroulés lors de l’entrainement au Parc des Princes le dimanche 10 mars avec les supporters qui vous ont clairement mis en cause", a indiqué RMC Sport. La sortie en boîte de nuit, dans la foulée de la défaite face à Manchester United, n'a, en revanche, elle, pas été évoquée.

Toujours selon RMC Sport, les dirigeants du PSG auraient ajouté dans ce courrier : "Vous êtes obligés à un devoir de loyauté et de réserve… C'est d’autant plus intolérable que cela a nui à la cohésion et à la sérénité de l’équipe à laquelle vous appartenez". Adrien Rabiot aurait donc évoqué d'une mise à pied de six jours avec retenue de l’intégralité de son salaire durant cette période. Il est attendu au Camp des Loges dès la semaine prochaine.

Pour rappel, le PSG affronte en ce dimanche soir, les joueurs du club de la capitale seront donc de retour à l'entraînement certainement le mardi matin. En tout cas, Adrien Rabiot, qui n'a plus disputé le moindre match avec l'équipe première sous le maillot du PSG depuis le 5 décembre dernier. Le clan Rabiot pourrait contester cette sanction, pour notamment récupérer ses 6 jours de salaire retenus, et saisir la commission juridique de la LFP.