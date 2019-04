PSG - Rabiot convoité (avec humour) par un club de District !

Toujours sans club pour la saison prochaine, le milieu de terrain du PSG, Adrien Rabiot, se retrouve convoité, avec humour, par un club de District.

Où jouera Adrien Rabiot (24 ans) la saison prochaine ? Pas au , c’est une certitude. Le contrat du "Duc" prendra fin le 30 juin, et il sera ensuite libre de s’engager où il le souhaite. Récemment, nos confrères de Canal+ évoquaient un accord du joueur avec le Real Madrid mais, à l’heure actuelle, rien n’a encore été signé entre les deux parties.

Plusieurs écuries européennes devraient s’engouffrer dans cette brèche pour tenter de convaincre Rabiot avec un salaire important, et une prime à la signature conséquente. De son côté, le CBG FC, un club de 5e division de District dans la Drôme, tente la carte de l’humour pour faire réagir l’international français. Arguments à l’appui.

Aucun match en sentinelle, et un nouvel emploi pour Véronique

"Quoi de plus beau que de réaliser un très gros challenge pour relancer ta carrière ? Chez nous, tu retrouveras le goût du vrai football. Fini le bling-bling, les journalistes, les paparazzis… Tu pourras sortir tranquillement sans devoir te cacher car nous devons réunir 4.000 habitants sur nos trois communes. Peut-être deux ou trois photos de temps en temps, si tu es buteur", déclare la formation qui regroupe les villages de Clérieux, Saint-Bardoux et Granges-les-Beaumont, sur son compte Twitter.

Les amateurs sont formels : chez eux, Rabiot n’aura pas à jouer en sentinelle. Un poste qui, de toute façon, se trouve occupé par le capitaine emblématique de l’équipe, "Gros Alex". De plus, le futur ex-joueur du PSG ne sera pas contraint de se séparer de sa mère et agent pour signer au CBG FC. En effet, un poste de dirigeante sera trouvé pour Véronique, qui pourra également faire arbitre de touche lors de certains matchs.

"Tu devras laver les maillots deux fois par saison"

Il s’agit donc d’un contrat alléchant de cinq ans - "pour (qu’on) ait le temps de te vendre et non de te laisser partir libre" - qui attend Rabiot. Mais le "Duc" devra se plier à certaines obligations : "Tu devras laver les maillots, laver les vestiaires, prendre ta voiture pour emmener tes coéquipiers et offrir l’apéritif le vendredi soir. Tout cela au moins deux fois par saison. Et tu devras aussi être présent aux entraînements ; rater le mercredi n’est pas une faute, mais il faut être là vendredi si tu veux jouer le week-end", préviennent les amateurs.

Une offre qu’on ne peut pas refuser ?