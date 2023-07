L’avenir de Bernardo Silva serait désormais réglé. Le Portugais sait où il jouera la saison prochaine.

Longtemps annoncé sur le départ, Bernardo Silva devrait finalement enchainer une nouvelle saison avec son club de Manchester City. Sa direction lui a fait savoir qu’il n’était plus question qu’elle le libère après s’être déjà séparée de Riyad Mahrez.

Manchester City a retenu Bernardo Silva

Le club anglais juge aussi qu’il n’a pas suffisamment de temps pour remplacer l’international lusitanien. Un nouveau contrat pourrait être offert à ce dernier même s’il n’y a aucune urgence de ce côté.

Au cours des trois derniers étés, Silva a été systématiquement proche de changer d’air. A chaque fois, il est resté et l’histoire s’est donc répété cette année. Pep Guardiola tenait à le conserver et il est parvenu une fois de plus à ses fins.

Selon le quotidien The Sun, un départ vers Barcelone, le Paris Saint-Germain ou toute autre équipe n'est plus du tout d’actualité pour l’ancien monégasque.

Le PSG n’a pas suffisamment insisté

Pour Paris, c’est clairement une mauvaise nouvelle dans la mesure où Bernardo Silva figurait parmi les principales cibles des champions de France cet été. Luis Campos était déterminé à l’attirer du côté du Parc. Les responsables parisiens n’ont cependant pas été assez insistants et leur offre qu’ils ont transmise pour le Portugais a été jugée « dérisoire » par le board des Sky Blues.