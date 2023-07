Le Cerezo Osaka se mesurait ce dimanche au Paris Saint-Germain, dans le cadre de la tournée amicale du club francilien.

Ce match amical opposant le Cerezo Osaka au Paris Saint-Germain, avant-dernier rendez-vous de la tournée des champions de France au Japon, se disputait en mi-journée ce dimanche.

Et c'est bien le PSG qui ouvrait la marque à la 17e minute. Asensio oeuvrait sur son côté gauche, fixait Matsuda et passait court en retrait pour Zaïre-Emery qui enroulait son ballon du droit depuis l'angle de la surface. Ekitike surgissait pour dévier du plat du droit à la volée et ouvrir le score à Osaka !

Mais Paris allait se faire rejoindre par Jordy Croux quelques instants plus tard. Ce dernier bénéficiait de la très longue relance au pied du gardien Han Been Yang et profitait de la mauvaise communication entre Skriniar et Marquinhos pour marquer en force du gauche, à ras de terre dans la zone de vérité.

Peu après le repos, le PSG reprenait l'avantage par Vitinha, qui profitait d'une bonne remise d'Ekitike, passeur pour l'occasion.

Mais une bourde signée Lucas Hernandez allait permettre à Kitano d'égaliser, puis dans la foulée, le héros local Kagawa faisait mouche d'un bel enroulé du droit en lucarne opposée.

3-2, score final, le PSG a été renversé par Osaka et a encore du pain sur la planche.

Pour rappel, les Parisiens auront encore deux matches amicaux avant de se lancer dans l'exercice 2023-2024 : le 1er août à Tokyo contre l'Inter Milan, finaliste de la dernière Ligue des champions, et le 3 août en Corée du Sud à Busan face au Jeonbuk Hyundai Motors.