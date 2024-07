Portugal – France, l’arbitre du match connu !

L’arbitre retenu pour le match entre le Portugal et la France en ¼ de finale aller de l’Euro 2024 vient d’être connu.

Vendredi, le Portugal sera aux prises avec l’Equipe de France au Volksparkstadion de Hambourg, en Allemagne, dans le cadre des quarts de finale de l’Euro 2024. A deux jours de ce choc entre deux adversaires qui se connaissent bien, l’UEFA vient de dévoiler le nom du juge central, qui va officier le match.

L’Angleterre au sifflet des deux premiers quarts de finale

Des 24 nations engagées pour la 17e édition du Championnat d’Europe, seulement 8 sont encore en lice. Vainqueur de la Slovénie à la séance fatidique des tirs au but (0-0, 3-0), le Portugal de Cristiano Ronaldo, qui a fondu en larmes après un penalty raté, va retrouver en quarts de finale l’Equipe de France, qui a écarté les Diables Rouges de la Belgique.

Pour ce choc prévu ce vendredi (21h), l’UEFA vient de dévoiler les officiels qui vont diriger le match entre la Seleção et les Bleus. Pour ce duel identique à la finale de l’Euro 2016 remporté par Cristiano Ronaldo et ses partenaires, c’est l’arbitre anglais Michael Olivier, qui sera au sifflet.

L’arbitre expérimenté de la Premier League était déjà au sifflet du 8e de finale entre l’Allemagne et le Danemark (2-0). C’est également un arbitre bien connu de Kylian Mbappé et des Bleus. L’Anglais était au sifflet lors du huitième de finale de Ligue des champions cette saison entre la Real Sociedad et le PSG (1-2) à San Sebastian. L’Anglais avait déjà officié un match des Bleus lors du dernier Euro face à la Hongrie en phase de poules. Ledit match n’avait pas connu de vainqueur, se soldant sur un score de parité (1-1).

Anthony Taylor pour l’Espagne-Allemagne

Plus tôt, vendredi, l’Espagne sera aux prises avec l’Allemagne (18h) au Mercedes-Benz Arena de Stuttgart. Il s’agit d’un match entre les deux équipes les plus titrées en Championnat d’Europe (3 trophées chacune). La Roja a logiquement éliminé la Géorgie (4-1) pour se qualifier alors que la Mannschaft a écarté le Danemark (2-0) pour composter son billet.

Pour cette rencontre, l’UEFA a désigné un autre arbitre anglais. Anthony Taylor dirigera le match entre les deux géants européens.