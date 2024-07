Portugal – Slovénie : Diogo Costa envoie la Seleção en quarts (0-0, 3-0 ap.tab)

Le Portugal affrontait la Slovénie lundi en 8es de finale de l’Euro 2024. Score final, 0-0, 3-0 ap.tab.

Le Portugal et la Slovénie étaient aux prises lundi soir à l’occasion des 8es de finale de l’Euro 2024. Dominateurs, les Lusitaniens ont été conduits jusqu’aux tirs au but par les Slovènes avant d’être délivrés par un excellent Diogo Costa.

Le Portugal imprécis

Les Portugais démarraient en force avec des assauts sur le camp slovène dès l’entame du match mais manquaient de justesse dans le dernier geste. Illustration avec Cristiano Ronaldo qui étaient trop court à chaque fois pour reprendre les centres de Bruno Fernandes (4e) et de Bernardo Silva (13e). Le capitaine de la Seleção parvenait enfin à reprendre un ballon de la tête mais c’était trop léger pour inquiéter Jan Oblak (31e).

Toujours aussi actif, Ronaldo alertait à nouveau le gardien slovène mais sa frappe filait au-dessus des buts (34e). La Slovénie sortait enfin de leur moitié de terrain et s’offrait une première occasion avec Benjamin Sesko qui envoyait une lourde frappe dans la niche de Diogo Costa (44e). Le Portugal envoyait une dernière alerte sur le camp adverse avec une tentative de Joao Palhinha qui finissait sur le poteau (45+2).

Diogo Costa redonne le sourire à Ronaldo

Au retour des vestiaires, le Portugal revenait avec le même état d’esprit et mettaient toujours le danger sur les buts de Jan Oblak. Mais les Lusitaniens manquaient toujours de réussite malgré leurs multiples occasions. Cristiano Ronaldo, encore, butait sur Jan Oblak après une frappe puissante sur coup franc (55e). Le quintuple Ballon d’Or se présentait à nouveau sur coup franc et envoyait le ballon cette fois-ci au-dessus (72e). Les Slovènes résistaient bien aux assauts portugais avec un grand Jan Oblak, qui stoppait encore une frappe de Ronaldo (89e).

Pas de but au terme du temps réglementaire, le sort du match allait finalement se décider en prolongations. Et même en prolongations, Jan Oblak était encore là pour arrêter un penalty de Ronaldo (105e). Sesko avait la balle de la qualification mais allait buter sur Diogo Costa (115e). Direction aux tirs au but et le Portugal allait s’imposer grâce à un grand Diogo Costa, auteur de trois arrêts. La Seleção affrontera l’Equipe de France en quart de finale.