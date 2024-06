Allemagne – Danemark : La Mannschaft file en quarts (2-0)

L’Allemagne et le Danemark étaient aux prises samedi en 8es de finale de l’Euro 2024. Score final, 2-0.

L’Allemagne affrontait le Danemark samedi soir à l’occasion des 8es de finale de l’Euro 2024. Dans une rencontre marquée par des interruptions, la Mannschaft a fait respecter la hiérarchie face aux Danois et se qualifie pour les quarts de finale.

Une mi-temps et des interruptions

L’Allemagne démarrait en trombe et ouvrait déjà le score juste après le coup d’envoi par le biais de Schlotterbeck (4e). Mais le but était annulé pour une faute sur Kasper Schmeichel. Le gardien danois se déployait dans la foulée pour détourner une tête de Schlotterbeck (7e) avant de s’interposer devant Kai Havertz (10e). Acculé, le Danemark sortait enfin et mettait le danger sur le camp adverse mais la défense allemande restait impériale. Maehle essayait d’alerter Manuel Neuer mais sa tentative ne trouvait pas le cadre (24e).

Les deux équipes se rendaient ensuite coup pour coup jusqu’à l’interruption du match pour des raisons météorologiques à la 35e minute. Dès la reprise, Havertz allait une fois de plus, buter sur Schmeichel (37e), solide sur sa ligne. Hojlund lui répondait ensuite mais manquait d’abord de cadrer sa frappe (42e) avant de buter sur un excellent Manuel Neuer (45e). Il n’y avait donc aucun but jusqu’au terme du premier acte.

L’Allemagne douche le Danemark

A l’inverse de la première partie, c’est le Danemark qui démarrait cette fois-ci en force avec un but d’Andersen juste après le coup d’envoi (48e). Mais le but était aussi refusé pour une position irrégulière. Une annulation qui assommait les Danois qui concédaient un penalty dans la foulée après une faute de main de…Andersen (52e). Une sentence qui était exécutée avec succès par Kai Havertz qui trompait Schmeichel (1-0, 53e). L’attaquant d’Arsenal passait près du doublé juste après en se présentant seul face au dernier rempart danois mais sa frappe fuyait le cadre (57e).

Une occasion que ne manquait pas Jamal Musiala, dans la même situation que son coéquipier, qui ajustait Schmeichel d’une frappe croisée (2-0, 68e). Les Danois s’installaient ensuite sur le camp allemand mais se heurtaient à une défense allemande hermétique. Hormis un but refusé à Florian Wirtz dans les derniers instants pour un hors-jeu, les filets n’ont plus tremblé dans ce match. L’Allemagne file ainsi en quart de finale et affrontera le vainqueur d’Espagne – Géorgie.