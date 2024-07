Espagne – Géorgie : La Roja se qualifie avec la manière (4-1)

L’Espagne et la Géorgie étaient aux prises dimanche en 8es de finale de l’Euro 2024. Score final, (4-1).

L’Espagne affrontait dimanche soir, la Géorgie pour le compte des 8es de finale de l’Euro 2024. Après une mi-temps un peu laborieuse, les Espagnols ont déroulé en seconde partie et éliminent les Géorgiens avec la manière

La Géorgie résiste à l’Espagne

Sans surprise, c’est bien l’Espagne qui démarrait en force cette rencontre avec des alertes sur le camp géorgien dès le coup d’envoi. Mais la Roja butait sur Mamardashvili qui arrêtait déjà une frappe de Pedri (5e). Le gardien géorgien s’interposait ensuite sur une tête inattendue de Dani Carvajal (11e). Rassurée par son dernier rempart, la Géorgie amorçait une contre-attaque qui allait s’avérer fatale pour l’Espagne.

L'article continue ci-dessous

Getty

Lancé par Mikautadze, Kakabadze centrait fort dans la surface et le ballon contrait Robin Le Normand pour finir dans les buts (0-1, 19e). La Roja lançait la révolte dans la foulée mais Fabian Ruiz butait encore sur un Mamardashvili, en feu en ce début de match (23e). Le gardien de Valence écœurait à nouveau Marc Cucurella (36e) mais finissait par craquer sur une frappe hors de la surface de Rodri (1-1, 39e). Il n’y avait plus aucune situation dangereuse jusqu’au terme de la première mi-temps.

La Roja explose les Géorgiens

Au retour des vestiaires, Fabian Ruiz alertait déjà les Géorgiens mais sa frappe fuyait le cadre (47e). Kvaratskhelia manquait ensuite de marquer un joli but en tentant un lob de loin sur Unai Simon, avancé, mais le ballon passait à côté (49e). En manque de réussite sur ses premières tentatives, Fabian Ruiz trouvait enfin la faille de la tête après un bon centre de Lamine Yamal (2-1, 51e).

Getty

Les Espagnols confisquaient le ballon comme à leur habitude et finissait par faire le break. Après un but refusé à l’Espagne sur un CSC de Gvelesiani (74e), Nico Williams, trouvé en profondeur par Fabian Ruiz et allait ajuster Mamardashvili après avoir passé en revue la défense (3-1, 76e). Si Lamine Yamal est imprécis devant les buts, Dani Olmo ne manquait pas sa chance pour corser l’addition (4-1, 84e). C’était le dernier but de ce duel entre l’Espagne et la Géorgie. La Roja file ainsi en quarts de finale et va affronter l’Allemagne pour l’un des plus gros chocs de cet Euro.