France – Belgique : Les Bleus éliminent (encore) les Diables Rouges (1-0)

L’Equipe de France et la Belgique s’affrontaient lundi en 8es de finale de l’Euro 2024. Score final, 1-0.

L’Equipe de France affrontait la Belgique lundi, à l’occasion des 8es de finale de l’Euro 2024. Longtemps dominateurs, les Bleus ont dû attendre les derniers instants pour doucher les Diables Rouges et filer au prochain tour.

Les Bleus toujours maladroits face au but

Les Bleus démarraient fort la rencontre avec une première incursion dans la surface belge juste après le coup d’envoi. Mais la Belgique reprenait vite le ballon et mettait le danger sur le camp français à leur tour. La première frappe cadrée venait toutefois des Bleus avec Antoine Griezmann qui ne mettait pas assez de puissance pour inquiéter Casteels (10e). Les Bleus confisquaient après l ballon mais péchaient toujours dans le dernier geste à l’image de cette tentative d’Adrien Rabiot qui filait au-dessus des cages (20e).

Les Diables Rouge alertaient les Bleus sur un coup franc de Kévin De Bruyne repoussé de pieds par Mike Maignan (24e). Les hommes de Didier Deschamps se montraient toujours aussi dangereux avec Marcus Thuram qui ne redressait pas assez bien son ballon malgré un bon centre de Jules Koundé (34e). Aucun but ne sera marqué dans cette première mi-temps malgré une dernière tentative d’Aurélien Tchouameni qui fuyait le cadre (45+1).

Kolo Muani héroïque, Vertonghen malheureux

Au retour des vestiaires, l’Equipe de France revenait avec le même état d’esprit et était toujours la plus dangereuse sur le terrain. Trouvé aux abords de la surface, Tchouameni allumait Casteels qui avait la main ferme pour détourner la frappe du Madrilène en corner (50e). Corner sur lequel Thuram manquait de cadrer encore une fois, sa tête (51e). L’alerte suivante sur le camp belge venait de Kylian Mbappé qui, après un bon travail sur son côté gauche, ne cadrait pas sa frappe non plus (54e). Mbappé encore (56e), Griezmann (65e), et Tchouameni (68e) connaissaient tous le même sort.

Acculés, les Diables Rouges sortaient enfin et s’offraient une grosse occasion avec Romelu Lukaku, trouvé par Jeremy Doku, qui butait sur un grand Maignan (70e). Le gardien de l’AC Milan sortait encore un très bel arrêt face à De Bruyne pour éviter un but dans les dernières minutes (83e). Révoltés par cette alerte, les Bleus trouvaient enfin la faille. Trouvé dans la surface par Jules Koundé, Randal Kolo Muani se retournait et envoyait ajustait Casteels d’une frappe légèrement contrée par Jan Vertonghen (1-0, 85e). C’était la dernière étincelle de ce choc qui verra l’Equipe de France éliminer encore une fois, la Belgique. Trois ans après leur élimination en 8es par la Suisse, les Bleus verront les quarts de finale de l’Euro cette fois-ci.