Pogba prêt à poursuivre avec MU

Le Français Paul Pogba serait désormais ouvert à l’idée de continuer son parcours avec Manchester United.

L’idylle entre Manchester United et Paul Pogba n’est peut-être pas terminée. Annoncé comme possible partant durant le mercato en cours, l’international tricolore est à présent disposé à honorer la dernière année de son contrat avec les Red Devils, voire même aller au-delà.

Selon une information divulguée par Sky Sports, « La Pioche » a été séduit par les efforts faits par sa direction durant le mercato. MU a en effet tapé fort en attirant dans ses rangs Jadon Sancho pour 85M€, mais aussi et surtout Raphaël Varane. Ce dernier a été arraché au Real Madrid pour un montant de 50M€.

Un flirt sans conséquence avec le PSG

S’il pouvait douter des ambitions qu’ont les Red Devils pour le futur, ce n’est plus vraiment le cas avec ces acquisitions et qui pourrait être suivies par d'autres. De plus, la perspective de jouer avec son compatriote en sélection enchante Pogba au plus haut point. Ce n'est un secret pour personne que les deux hommes s'entendent très bien.

Il y a encore quelques jours, la possibilité de voir Pogba prendre la direction du PSG était très importante, en raison de l’intérêt que les deux parties se vouaient. Cependant, le dossier s'est révélé être compliqué et la donne a évolué avec les renforts opérés par les vice-champions d’Angleterre.

Pogba était arrivé à Manchester United en 2016 contre un montant record de 105M€. Jusque-là, son deuxième séjour à Old Trafford a été fait de quelques hauts et beaucoup de bas et il n’a pas pu trop endosser son statut de patron technique de l’équipe. Il a aussi manqué de régularité en raison de soucis physiques récurrents. Des problèmes qu’il espère avoir laissé derrière lui désormais.