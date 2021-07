Transfert de Varane à Manchester : le jackpot pour Lens

Grâce au transfert de Raphaël Varane à Manchester United, le RC Lens va toucher une belle somme en tant que club formateur du joueur.

Le transfert de Raphaël Varane du Real Madrid à Manchester United fait un heureux inattendu : le Racing Club de Lens.

Le quotidien régional La Voix du Nord révèle en effet que le RC Lens va percevoir une indemnité de formation de 1,25 millions d'euros.

Ce montant provient d'un savant calcul qui est expliqué dans les règlements de la LFP. Elle concerne les clubs qui ont formé le joueur entre ses 12 et ses 20 ans. Raphaël Varane est arrivé au RC Lens à l'âge de neuf ans en 2002 et l'a quitté à l'âge de 18 ans pour rejoindre le Real Madrid.

Selon la LFP, entre 12 et 15 ans l'indemnité est plafonnée à 10 000 euros par année. Et entre 16 et 20 ans, l'indemnité peut varier de 10 000 euros à 90 000 euros par année en fonction du classement du centre de formation du club.

Mais d'autres critères entrent en compte pour calculer l'indemnité de formation :

- à la 3e sélection nationale officielle en moins de 19 ans ou moins de 20 ans (les deux pouvant se cumuler pour arriver à trois sélections nationales) : 200 000 euros

- à la première sélection Espoirs ou après 30 participations effectives en championnat de Ligue 1 : 400 000 euros

- à la première sélection en Equipe nationale A : 600 000 euros

- à la 2ème sélection en Equipe nationale A : 400 000 euros

- à la 3ème sélection en Equipe nationale A : 200 000 euros

La LFP précise ce qu'elle entend par « sélection » : il s'agit de la « la participation effective du joueur (entrée sur le terrain) lors d'une rencontre officielle de l'équipe nationale concernée. Enfin, la LFP rappelle que « les indemnités sont cumulatives mais plafonnées à un montant maximum de 1,5 million d'euros. »

Et Raphaël Varane remplit certains de ces critères puisqu'il a été sélectionné plusieurs fois en équipe de France Espoirs lorsqu'il portait le maillot des « Sang et or ».