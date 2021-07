PSG, Maurico Pochettino évoque Pogba et la suite du mercato

Avec l’arrivée de grosses signatures, le PSG pourrait rester tranquille. Mais, à en croire Pochettino, le club restera attentif.

On reproche souvent aux clubs français d’être frileux sur le marché des transferts. Cet été, le PSG, l’Olympique de Marseille ou encore Nice ont animé les discussions et se sont renforcés e manière impressionnante.

Si l’OM a surtout fait des bons coups en prêt comme Guendouzi ou encore Cendiz Under, son rival de toujours a frappé encore très fort pour écraser la concurrence française et européenne. En l’espace d’un mois, le PSG s’est offert les services de Donnarumma, de Wijnaldum, de Hakimi et de Sergio Ramos. Du champions d’Europe en sélection et en clubs, des stars montantes… Le PSG a recruté pour le court et le long terme et l'objectif avoué de gagner la Ligue des Champions.

Avec encore un mois de mercato, le PSG pourrait tranquillement se tourner vers la saison prochaine et ainsi incorporer au mieux les nouvelles recrues. Seulement, depuis quelques jours, la rumeur d’un intérêt réciproque pour Paul Pogba a refait surface. « La Pioche » de retour dans sa ville d’ici quatre semaines ? Maurico Pochettino a préféré botter en touche sur le sujet.

"Je ne donne pas de nom. Je n’aime pas parler de joueurs qui appartiennent à d’autres équipes, tempère le coach dans Le Parisien. Le club travaille en toute discrétion, réalisant de bonnes choses. À la fin du mercato, nous verrons qui seront les nouveaux joueurs, s’il y en a, et nous verrons quels joueurs partiront de l’équipe."

Un peu de langue de bois comme il est coutume d’en faire dans le monde du football mais une chose est sûre, le PSG n’est pas du genre à regarder les autres clubs se renforcer et à rester les bras croisés. Bien au contraire.

Pochettino annonce que le club parisien est attentif à la moindre opportunité, comme pour Donnarumma ou Sergio Ramos, arrivés dans la capitale française grâce en partie à leur statut de joueur libre.

"Il y a toujours des surprises (sourire). Il faut trouver un équilibre entre arrivées et départs, avoue Pochettino. Comme dans tous les clubs, il y aura des réglages durant tout l’été. Nous devons rester attentifs aux opportunités."