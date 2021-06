"Pogba n'est pas le même avec Manchester United qu'avec la France"

L'ancien international irlandais s'est interrogé sur les performances du milieu de terrain à Old Trafford comparé à son niveau en sélection.

Roy Keane s'est demandé pourquoi Paul Pogba ne pouvait pas produire la même qualité de performances sous les couleurs de Manchester United qu'il le fait avec le maillot de l'équipe de France. Ce mardi soir, Paul Pogba a réalisé une performance exceptionnelle pour les Bleus, les aidant à remporter une victoire 1-0 sur l'Allemagne pour lancer l'Euro 2020. Une performance XXL mais ce n'est pas une première loin de là pour la Pioche avec les Bleus.

La performance du milieu de terrain a conduit Roy Keane à se demander pourquoi il ne pouvait pas produire les mêmes performances de manière régulière pour les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer. "Écoutez, nous continuons à parler de Paul Pogba", a déclaré l'ancien milieu de terrain des Red Devils sur ITV. "Il ne fait aucun doute que c'est un garçon talentueux. Je veux toujours plus de lui, surtout quand il joue pour Manchester United".

"Sans aucun doute, il est entouré de joueurs probablement meilleurs et il est plus à l'aise dans cet environnement avec l'équipe de France. Il joue sur le côté gauche et s'intègre. Je pense que quand il est avec Manchester United, il n'assume peut-être pas ses responsabilités, peut-être qu'il y a trop de responsabilités ou peut-être qu'il n'y a pas assez de joueurs autour de lui qui peuvent assumer leurs responsabilités", a ajouté l'Irlandais.

"Peut-être qu'il est trop isolé à MU"

"Je sais qu'avec la France, il partage ce genre de responsabilité avec d'autres joueurs. Peut-être qu'à Manchester United (il est) trop isolé et c'est peut-être pourquoi il ressent plus de pression. Évidemment, il y a une différence entre le Paul Pogba que nous connaissons avec la France et celui que nous connaissons à Manchester United", a conclu Roy Keane. Patrick Vieira a fait le même constat que l'Irlandais concernant son compatriote.

"Il y a une question sur les performances qu'il a avec Manchester United - celles qu'il a pour l'équipe nationale française sont bien meilleures. Je pense que peut-être le système ; peut-être qu'il se sent plus à l'aise dans le système français qu'à Manchester United. De toute évidence, c'est un leader et un joueur important. Quand il est à Manchester United, il doit aussi prendre ses responsabilités", a analysé la légende des Gunners.

Après avoir idéalement lancé leur campagne à l'Euro 2020 avec une victoire très importante contre l'Allemagne à l'Allianz Arena, la France va poursuivre son parcours avec son deuxième match dans le groupe F samedi face à la Hongrie. Les Bleus clôtureront ensuite leur phase de poules mercredi prochain avec un match contre le Portugal, un remake de la finale de l'Euro 2016, mais les hommes de Didier Deschamps seront peut-être déjà qualifiés avant cette rencontre.