France, Patrick Vieira juge Paul Pogba

Le champion du monde 1998 a donné son point de vue sur l'évolution de son successeur chez les Bleus.

Paul Pogba règne sur le milieu de terrain de l'équipe de France, comme Patrick Vieira à son époque. Alors qui de mieux que le champion du monde 1998, vice-champion du monde en 2006, pour donner son avis sur le milieu de terrain de Manchester United ? Dans un entretien accordé à L'Equipe dans lequel la légende d'Arsenal et le numéro 6 des Bleus ont pu échanger sur ce dernier, Patrick Vieira a donné son point de vue sur Paul Pogba et voudrait le voir davantager libre offensivement.

"Moi, quand je regarde Paul Pogba, je trouve qu'on est deux joueurs différents. Oui, on est tous les deux grands, tous les deux noirs. La comparaison est vite faite. Il a réussi à être qui il est vraiment. Au niveau du caractère, de la personnalité, on est différents. Au niveau du jeu, aussi. Moi, j'étais un peu plus, dans l'esprit, défensif. Paul est un peu plus porté vers l'avant. Du moins, j'aimerais le voir un peu plus porté vers l'avant", a expliqué l'ancien entraîneur de l'OGC Nice.

"Je me souviens l'avoir croisé déjà sur un terrain lors du jubilé contre Paul Scholes. Et j'ai suivi son parcours depuis parce que j'étais vachement intrigué par ses qualités. C'est un joueur bon partout, capable de marquer, de faire des passes décisives. Mais par sa personnalité, par son physique, il peut aussi avoir un impact sur le groupe. Et quand je dis que c'est un joueur que j'aimerais voir plus offensif, c'est parce que je pense que c'est quelque chose qu'il a en lui. Quand il était à la Juventus, et qu'il évoluait plus dans le style box-to-box, il avait plus de liberté dans cette transition offensive", a ajouté Patrick Vieira.

"Paul est capable de marquer dix ou quinze buts par saison"

L'article continue ci-dessous

Le champion du monde 1998 avoue qu'il préférait le Pogba de la Juve plutôt que celui de Manchester United : "Moi, j'ai aimé le Pogba de la Juventus par rapport à ce dépassement de fonction, cette capacité à se montrer décisif par la passe ou le but. Je le vois comme un 8 qui se rapproche plus du 10 que du 6. Paul a peut-être mieux joué à la Juve parce que des joueurs autour de lui permettaient d'être un peu plus à la finition. À Manchester, par rapport à la construction de l'effectif, l'entraîneur a besoin de lui dans un autre rôle. Qui le pénalise, lui, un peu plus parce qu'il joue avec un frein à main et quand il joue avec un frein à main, c'est un peu plus compliqué".

"Quand je disais qu'il ne pourrait pas gagner des matches à lui seul, c'était ça qui m'intéressait : comment allait-il mettre sa force, sa qualité au service du collectif ? J'étais persuadé que quand il l'aurait compris, il serait encore plus fort. Oui, il l'a compris. Parce que je trouve que, dans son jeu, il y a plus de maturité. Vu de l'extérieur, j'ai l'impression qu'il pourrait donner encore plus. Notamment dans le domaine offensif. Pour un milieu, il a quelque chose d'assez rare : être calme dans la zone de vérité. Paul est capable de marquer dix ou quinze buts par saison", a ajouté Patrick Vieira.

La légende d'Arsenal apprécie le côté leader de son successeur : "Paul va imposer son leadership par rapport à sa qualité de jeu, sa vision, sa technique, sa façon de faire jouer ses coéquipiers (...) Un leader a une certaine sagesse aussi. Paul a ça en lui. C'est un leader naturel de ce côté-là. Un leader sent les choses. Quand Paul a dit : "Messi, pas Messi je m'en bats les couilles", c'est qu'il a senti, à ce moment-là, que c'était ce que les joueurs attendaient. Ces mots résonnent et les mecs se disent : 'Mais Paul, il a raison, Messi ou pas Messi, on est l'équipe de France'".