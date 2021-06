France-Allemagne - Deschamps, Pogba, Kimmich... Toutes les réactions

Retrouvez toutes les réactions après la victoire de l'équipe de France face à l'Allemagne (1-0), dans le cadre du groupe F de l'Euro.

Didier Deschamps (Sélectionneur de l'équipe de France, M6)

"On a fait un gros match contre un bel adversaire, face à une belle équipe allemande. Les joueurs étaient prêts et ont répondu au combat. En première mi-temps, on est mieux ressortis et on a su se mettre à l’abri. On n’a pas tellement souffert en deuxième mi-temps. On a fait un match costaud, avec de la qualité et du talent.

C’était un premier match. Un choc. Ça aurait pu être une finale ou une demi-finale. Mais dans ce groupe, ces trois points font du bien. Ils ne sont pas décisifs, mais au vu de la qualité en face… avec le retour des anciens, qui sont toujours difficiles à manoeuvrer, ça fait du bien. Ce soir, on a été au niveau, et ce sont trois points qui font du bien."

Joachim Löw (Sélectionneur de l'Allemagne, propos rapportés par Bild)

"C'était un match brutalement intense. Je ne peux pas blâmer l'équipe quand il s'agit de se battre. On a tout mis. Ce qui manquait, c'était la pénétration dans les derniers mètres. Nous n'en avons pas fait assez. (...) Maintenant, il faut regarder vers l’avant. Nous avons perdu aujourd’hui mais rien n’est encore décidé dans ce groupe. Tout reste possible. Il nous reste deux matchs à jouer dans cette phase de poules et on va se reprendre."

Paul Pogba (Milieu de terrain de l'équipe de France, élu homme du match, M6)

"La prestation collective, c’est ça le plus important. Sans l’équipe, je n’aurais pas pu être aussi performant et recevoir ce titre d’homme du match. Ils m’ont aidé, on a tous fait les efforts, et cette victoire elle est pour tout le monde. Pas juste pour les titulaires, mais pour les 26.

Est-ce qu’on a envoyé un message ? On le sait, tout le monde a beaucoup parlé avant cet Euro. Favoris, pas favoris, le groupe de la mort, pas le groupe des la mort, l’attaque… Nous, on est concentrés sur ce qu’on doit faire sur le terrain. On a un statut de champions du monde à assumer. Il faut de l’humilité. Il en faut pour faire de grandes performances. On défend tous ensemble, on attaque tous ensemble…"

Adrien Rabiot (Milieu de terrain de l'équipe de France, M6)

"C'est important d’entrer dans la compétition avec une victoire. On savait qu'on allait souffrir face à l’une des équipes qui jouent au mieux au football dans ce tournoi. On était prêts à ça. Il fallait combattre, on a su le faire et marquer quand il le fallait. C'est une première réussie.

À titre personnel, c'est un moment important. Mais c'est dans la continuité de ce que j’ai fait cette saison avec les Bleus. Je suis content de ma performance et du reste de l'équipe. On était tous unis, et c'est la victoire de tout un groupe. On a montré un très bel état d'esprit. C'est de bon augure pour la suite, il faut continuer comme ça."

Joshua Kimmich (Milieu de terrain de l'équipe d'Allemagne, médias allemands)

"Je dirais que nous n'avons pas été la plus mauvaise équipe. Nous avons dominé et nous prenons un but très malheureux. Des deux côtés, il y a eu relativement peu d'occasions de but. Un point aurait été mérité. Le positif ? C'est qu'on est au niveau d'une top team, d'un favori du tournoi. Nous devons montrer au prochain match que nous sommes aussi des favoris."

Benjamin Pavard (Défenseur de l'équipe de France, BeIN Sports)

"J’ai pris un sacré choc, oui. J’étais un peu KO pendant 10-15 secondes. C’est vrai qu’on est tombé sur une bonne équipe d’Allemagne, qui a eu la possession. Mais on a fait un très bon match défensivement et offensivement, et on a été solidaires. On se sent bien. Même physiquement, on va encore plus monter en puissance. C’est de bon augure pour la suite.

Si on a douté ? Non, je trouve qu’on a très bien géré leurs temps efforts, ils n’ont pas eu beaucoup de tirs cadrés. On a bien défendu collectivement. C’est un match plus que positif. Oui, c’est sûr que ça a une saveur particulière de gagner face aux Allemands. On savait que ce 1er match était important. Maintenant, on va vite récupérer car il y a le 2e match qui arrive rapidement en Hongrie."

Hugo Lloris (Gardien et capitaine de l'équipe de France, M6)

"Il y a eu beaucoup de solidarité dans l’équipe. Et il en fallait parce qu’on a souffert en deuxième mi-temps. Ils nous ont très bien pris dans la largeur avec leur système, ce n’était pas facile. Et il faut savourer cette victoire comme il se doit.

Un bon bloc compact, oui. On a été mieux en première période avec le ballon, mais on a été bons dans les deux périodes sans le ballon. Leur jeu de passes, c’est leur force. On a été très efficaces dans les 30 derniers mètres, très solides. Je pense qu’on peut s’appuyer là-dessus comme match référence."