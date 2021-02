Pirlo : "La Juventus veut gagner, nous connaissons Conte"

L'entraîneur de la Juventus s'apprête à affronter son ancien entraîneur lors du choc face à l'Inter Milan en Coupe d'Italie.

La Juventus ne réalise pas sa meilleure saison de la décennie, elle qui est tant habituée à écraser la concurrence à l'échelon national et à ne pas être loin du compte en Ligue des champions. Cette saison, les hommes d'Andrea Pirlo vont devoir batailler jusqu'au bout pour essayer de remporter le Scudetto, d'autant plus que les deux clubs de Milan, l'AC Milan et l'Inter sont plus que jamais déterminés à mettre fin à la domination des Bianconeri.

Vengeance et rédemption. C'est ce que va rechercher la Juventus mardi soir à San Siro quand ils affronteront à nouveau l'Inter Milan, cette fois dans un match valable comme match aller des demi-finales de la Coupe d'Italie. Andrea Pirlo, interviewé par 'JTV', assure que les Bianconeri ont encore une grande faim de victoire et surtout qu'ils ont appris de la défaite subie il y a quelques semaines contre les Nerazzurri.

"Je veux voir une équipe consciente de sa force. La défaite avec l'Inter a beaucoup appris. Lorsque nous étions sur le terrain, nous n'étions pas nous-mêmes, nous n'étions pas la Juventus. À partir de là, nous avons commencé à faire de belles performances, nous avons eu la chance de rencontrer Napoli immédiatement en finale de la Supercoupe, nous avons donc immédiatement attiré notre attention. J'ai un groupe de gars avec une grande envie de gagner à l'intérieur et c'est essentiel pour une équipe ambitieuse comme nous".

Pour rappel, la Juventus a été battu il y a quelques semaines par l'Inter Milan. Antonio Conte avait alors donné la leçon à son ancien élève, Andrea Pirlo. L'ancien milieu de la Juventus sait qu'il va devoir se méfier du tacticien qu'est son ancien entraîneur, néanmoins, il a certainement appris de ses leçons et compte bien le prouver lors de cette double confrontation en Coupe d'Italie.

L'entraîneur de la Juve ne s'attend pas à un Inter très différent de celui affronté en championnat : "J'attends le match habituel. Ils essaieront de mettre leurs idées sur le terrain. Nous connaissons bien Antonio Conte et nous nous sommes bien préparés pour ce qui se passera demain sur le terrain. C'est une bonne équipe pour fermer et redémarrer, avec des joueurs rapides sur le terrain. le terrain, nous devrons jouer un jeu prudent".

Pirlo annonce enfin la présence de Buffon dans le but et l'absence de Ramsey, aux prises avec un petit problème musculaire : "Il y aura le retour de Gianluigi Buffon dans les buts. Nous aurons la seule défection de Ramsey qui avait eu un mauvais ressentiment hier à l'entraînement. Nous avons retrouvé de la constance grâce au retour de Chiellini et Bonucci joue également d'excellents matchs et s'est amélioré surtout en termes d'agressivité".