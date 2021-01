Pirlo : "McKennie est un gars humble, mais il doit encore progresser"

Le milieu américain de 22 ans a déjà fait 22 matches avec la Juventus, mais son entraineur attend encore plus de lui.

Andrea Pirlo estime que Weston McKennie doit encore s'améliorer s'il veut devenir une star à la Juventus.

Le milieu de terrain a rejoint l'équipe championne d'Italie en août dernier en provenance de Schalke dans le cadre d'un prêt et qui deviendra un transfert permanent à la fin de la saison.

McKennie, 22 ans, a débuté 14 des 22 matches qu'il a joués pour les Bianconeri, marquant quatre buts et enregistrant deux passes décisives.

L'entraîneur de la Juve est heureux d'avoir l'international américain dans son équipe, mais il juge qu'il peut encore mieux faire.

L'article continue ci-dessous

"McKennie est jeune et il a encore une grande marge de progression", a déclaré Pirlo en conférence de presse. "Nous avons été les plus rapides à le faire signer et nous sommes heureux qu'il fasse partie de l'équipe. C'est un gars humble qui veut toujours s'améliorer, surtout au niveau technique. Il doit s'améliorer lorsqu'il reçoit le ballon, mais il sait que ce n'est qu'un point de départ."

L'autre recrue à s'être bien adaptée à la Juventus cette saison c'est Alvaro Morata. L'Espagnol est récemment retrouvé le chemin des terrains avec la Juve après s'être remis d'une blessure, mais n'a commencé que trois de ses six derniers matches toutes compétitions confondues. Pirlo est convaincu qu'il est d'attaque pour commencer contre la Sampdoria samedi.

"Je n'ai jamais dit que Morata était dans le dur, a-t-il clamé. Il avait un problème aux adducteurs, mais maintenant il se sent bien. [Samedi] il sera prêt. Il a de l'enthousiasme, il est calme et nous le considérons comme très important pour nous. Il commencera le match avec Cristiano Ronaldo demain."