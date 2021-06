Patrick Vieira dézingue l'équipe de France

L'ancien milieu de terrain des Bleus n'a pas aimé l'attitude et la mentalité de l'équipe de France face à la Suisse.

L'équipe de France de Didier Deschamps connaît une pluie de critiques depuis son élimination dès les huitièmes de finale de l'Euro 2020 face à la Suisse. Les supporters des Bleus sont très déçus après l'échec de l'équipe de France lors de ce championnat d'Europe, tout comme les observateurs de la France. Les anciens joueurs de l'équipe de France sont probablement les plus virulents à l'encontre des joueurs et du sélectionneur des Bleus.

À l'image de Patrick Vieira, champion du monde en 1998 et champion d'Europe en 2000, qui n'a pas apprécié le spectacle vu ce lundi soir. Sur le plateau de la chaine anglaise ITV, l'ancien milieu de terrain s'est montré cinglant pour juger la prestation française : "Ce soir, nous devons donner du crédit à l’équipe suisse, parce que je crois fermement que la meilleure équipe a gagné aujourd’hui La meilleure équipe méritait de passer au prochain tour et ce soir c'était la Suisse".

"Je suis vraiment déçu de l’attitude que nous avons eue sur le terrain. Je pense que c’était une mauvaise équipe de France. Il n’y avait pas de cohésion, il n’y avait pas d'esprit collectif. Nous n’avons pas joué en équipe, alors nous ne méritions pas d’aller au prochain tour", a ajouté l'ancien entraîneur de l'OGC Nice. Difficile de donner tort à l'ancien milieu de terrain d'Arsenal, d'autant plus que les Bleus ont eu leur chance durant cette rencontre.

"La France n'a pas dominé ce match, bravo aux Suisses"

En effet, l'équipe de France a mené 3-1 et aurait dû conclure sans passer par les prolongations. Mais à l'image de leur prestation d'ensemble, les Bleus n'ont pas été à la hauteur et ont craqué à deux reprises en fin de rencontre. Les hommes de Didier Deschamps n'ont pas réussi à faire de nouveau la différence pendant les prolongations et se sont cassés les dents sur la Suisse lors de la séance de tir au but avec la seule et unique tentative de la séance manquée étant l'oeuvre de Kylian Mbappé.

Si les Bleus ont failli, les Suisses ont également du mérite. Patrick Vieira n'a pas voulu remettre toute la faute sur l'équipe de France et a félicité les coéquipiers de Seferovic : "Nous n’avons pas dominé ce match. Nous avons totalement raté la première période. C'était mieux dans la seconde avec Benzema, Mbappé et Griezmann. Bravo aux joueurs suisses, qui ont fait preuve d’une telle force mentale. Ils sont restés fidèles à leur style".

Cette élimination en huiitème de finale de l'Euro 2020 risque de laisser des traces, mais les Bleus doivent vite tourner la page au plus vite et se reconcentrer sur les prochaines échéances avec le final four de la Ligue des Nations à venir très prochainement, ainsi que les qualifications pour la prochaine Coupe du monde au Qatar. De son côté, la Suisse affrontera l'Espagne en quarts de finale vendredi prochain et tentera de prolonger encore un peu plus son rêve.