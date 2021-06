France-Suisse - La première réaction de Mbappé : "Désolé pour ce penalty"

Dans un message posté sur les réseaux sociaux, Kylian Mbappé s’est excusé après son pénalty manqué avec les Bleus face à la Suisse, lors de l'Euro.

Cruel destin pour le cinquième tireur. Il peut être celui qui qualifie son équipe, ou celui qui l’élimine, et Kylian Mbappé a malheureusement pour l’équipe de France endossé le second rôle hier face à la Suisse (3-3, 4-5 t.a.b). Du haut de ses 22 ans et 17 buts en 48 sélections), le N°10 français a voulu prendre ses responsabilités, mais il a tout simplement échoué.

Sur son pénalty, mais aussi et surtout avant. Certes impliqué sur les deux buts de Karim Benzema, avec une passe décisive sur le premier et une superbe talonnade sur le second, Mbappé a - dans l’ensemble - raté son match. On retiendra notamment que c’est lui qui contre la frappe d’Olivier Giroud, sans oublier une énorme action vendangée du gauche à 3-3 sur un caviar de Paul Pogba.

Mbappé souhaite bonne chance aux Suisses

La star du PSG, qui ne s’est pas exprimée dans les médias, a eu besoin d’exorciser la chose sur les réseaux sociaux. "Très difficile de tourner la page. La tristesse est immense après cette élimination, nous n’avons pas pu atteindre notre objectif. Je suis désolé pour ce penalty. J’ai voulu aider l’équipe mais j’ai échoué", a rappelé Mbappé dans un message visiblement écrit par ses soins.

"Je sais que vous les fans, vous êtes déçus, mais je voudrais quand même vous remercier pour votre soutien et de toujours avoir cru en nous. Le plus important sera de se relever encore plus fort pour les prochaines échéances à venir. Félicitations et bonne chance à la Suisse", a conclu le champion du monde, passé du rêve au cauchemar d’une compétition à l’autre.