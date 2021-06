France-Suisse - La défaite des Bleus en chiffres

Les Bleus n’aiment pas les prolongations, une première depuis 2010, les statistiques alarmantes de Mbappé… La défaite des Bleus en chiffres.

Les champions du monde sortent par la petite porte. Au terme d’un match incroyable, avec moult rebondissements, l’équipe de France est tombée contre la Suisse (3-3, 4-5 t.a.b) dès les huitièmes de finale de l’Euro, après avoir pourtant mené 3-1.

La Suisse, première depuis 67 ans

Un énorme désaveu pour les Bleus, qui ne joueront donc pas les quarts de finale d’un tournoi majeur pour la première fois depuis 2010. Et un exploit tout aussi grand pour la Nati, qui n’avait plus atteint ce stade d’une compétition internationale depuis… 67 ans et le Mondial 1954 !

L'article continue ci-dessous

Dans tous les cas, il s’agissait d’un soir magique pour les Suisses, qui n’avaient plus inscrit trois buts aux Bleus depuis 1960. Et ces derniers n’auront pas vraiment de quoi se consoler… La possession ? Cela ne compte qu’en demi-finale d’un Mondial, pas avant.

Et la France, immense favorite, n’atteindra donc pas ce stade de la compétition à l’Euro, elle qui a maintenant été éliminée au bout de ses trois dernières prolongations en tournoi majeur : face à l’Italie (2006), au Portugal (2016) et maintenant la Suisse.

Le symbole Mbappé

Avec un homme pour symboliser cet échec : Kylian Mbappé, auteur d’une passe décisive pour Karim Benzema mais aussi du penalty manqué, synonyme d’élimination. Face à la Suisse, le Parisien a tiré six fois sans jamais réussir à cadrer, dont une occasion XXL vendangée en prolongations.

Aucun joueur n’a plus souvent tiré sans cadrer sur un match de l’Euro, souligne Opta. Sur ses 8 duels, seuls 2 ont été remportés et quant à ses 5 centres… aucun n’a trouvé preneur. Au total, 14 frappes pour Mbappé dans cet Euro, et aucun but. Simplement une immense frustration.