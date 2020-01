OM, Villas-Boas : "Une obligation de mettre fin à la malédiction à Bordeaux"

L'entraîneur de l'OM est conscient que la victoire est nécessaire en terre girondine et a donné des nouvelles de Florian Thauvin.

L' n'a plus gagné depuis plus de 40 ans sur la pelouse des Girondins de . La dernière victoire des Phocéens remonte à la saison 1977-1978. Depuis, l'OM a été proche de l'emporter à plusieurs reprises, mais est au mieux reparti de Gironde avec le point du match nul. Une série qui dure depuis très longtemps et au vu de la dynamique actuelle, elle semble pouvoir prendre fin ce dimanche soir.

En conférence de presse, André Villas-Boas n'a pas caché qu'il est temps pour l'OM de mettre fin à la malédiction à Bordeaux : "C'est vrai que l'OM ne gagne plus à Bordeaux et que c'est une demande faite aux entraîneurs de l'OM. On a envie et ont peut utiliser cela comme motivation. On se sent bien en championnat et en coupe. Bordeaux va mieux sur le plan tactique et a retrouvé la victoire. C'est une équipe motivée que nous allons affronter et nous devons gagner, c'est une obligation".

"C'est un gros match et tout peut se passer à la fin. Je suis curieux de voir l'OM se focaliser sur ce match comme le match de l'année. J'ai compris que tous les matchs de l'OM étaient importants pour nos adversaires. On va utiliser comme motivation cette série sans victoire à Bordeaux. Nous sommes dans une bonne dynamique. Nous devons être très attentifs car leur victoire à leur a fait du bien. Mais je veux surtout poursuivre notre bon parcours et arriver à la fin du mois de février dans une situation confortable", a ajouté l'entraîneur de Marseille.

"Le retour de Thauvin début mars, c'est une défaite"

André Villas-Boas a commenté le tirage au sort de la : "On a une grosse opportunité, c'est un gros match. C'est un bon match et on aura la motivation. Ce sera plus difficile d'aller là-bas, mais il y aura toutes les conditions d'un grand match de foot. Ce sera un bon match et la motivation sera déjà là. Si on tombe contre à domicile, pardon pour Dijon, ou une autre équipe à la maison on pourrait avoir du relâchement. La qualification en reste la priorité. On ne va pas prioriser la Coupe de . Je veux finir sur le podium et nous avons encore des rivaux comme Rennes qui font des investissements avec Nzonzi, si cela se confirme. C'est pour cela que l'on doit gagner à Bordeaux".

Le Portugais a fait le bilan du mercato hivernal mettant les choses au clair sur les rumeurs de départ concernant Dimitri Payet : "Ce n'est pas moi qui voulais vendre Payet mais le journal L'Equipe. Cette nouvelle est aussi sortie en dans un journal pas très crédible. On est tranquille, c'est fini pour nous et on va continuer notre travail. C'est bien de rester avec le même groupe, les mêmes joueurs et la même concentration. Tout le monde veut atteindre l'objectif commun... Sauf si quelque chose se passe ce vendredi. On va voir comment se comporte le marché anglais dans les dernières heures du mercato".

André Villas-Boas a donné des nouvelles de Florian Thauvin et semble résigné : "Il manque à tout le monde, pas seulement à Sakai, pour donner un plus dans la créativité et la finition. Le chirurgien a une opinion contraire à la nôtre et veut être plus patient que le staff de l'OM. C'est lui qui reste l'expert. On voudrait accélérer mais le chirurgien ne veut pas. Thauvin ne reviendra pas avant début mars. C'est déjà une défaite pour nous. On verra si Florian Thauvin veut pousser un peu plus mais c'était une journée un peu négative pour nous hier. On va être patient."