Coupe de France - Le choc OL-OM en quarts, le tirage complet

L'Olympico sera le gros choc des quarts de finale de la Coupe de France tandis que le PSG se déplacera à Dijon.

Les huitièmes de finales de la se sont achevés ce soir et ont donné leur verdict avec la victoire de l'Olympique Lyonnais face à l'OGC Nice. Avant la confrontation entre les deux équipes, le tirage au sort des quarts de finale avait eu lieu et le destin a de nouveau placé l'OL et l'OM sur la même route. En effet, le choc des quarts de finale se déroulera au Groupama Stadium entre les Gones et les Phocéens, dont la rivalité est exacerbée ces dernières saisons.

Juste après le coup de sifflet final au micro d'Eurosport, Houssem Aouar, auteur du but de la victoire face à Nice, a déjà lancé les hostilités, visiblement heureux d'affronter l' en quarts de finale de la Coupe de : "On affronte l'Olympique de Marseille en quart de finale? Oui j'ai vu ça à la mi-temps. Ce sera un match compliqué mais c'est une équipe qu'on aime affronter".

De son côté, Rudi Garcia a esquivé la question sur l'affrontement contre son ancienne équipe, l'Olympique de Marseille, au prochain tour, au micro d'Eurosport : "C'est chez nous, c'est très bien. Cela va être un gros match. On va tout faire pour aller en demi-finale mais on va faire les choses dans l'ordre. Le groupe a répondu à mon attente, c'est bien, il y a vraiment une cohésion et un niveau de performance qui reste malgré le turn-over."

Rennes face au piège Belfort

Vainqueur de Pau ce mercredi soir, le , grand favori de la compétition et ogre que toutes les équipes aimeraient éviter au moins jusqu'à la finale, va de son côté se déplacer sur la pelouse de . Les Bourguignons auront fort à faire mais auront le droit à une affiche de gala devant leur public. Les deux autres rencontres concerneront les deux petits poucets de la compétition : Epinal (N2) et Belfort (N2).

Belfort qui a réussi l'exploit d'éliminer aux tirs au but aura la chance de recevoir le , tenant du titre de la compétition, dans son stade. Enfin, Epinal, vainqueur du LOSC dans le temps réglementaire, sera opposé à l'AS Saint-Etienne. De belles affiches en perspective. Nul doute que les deux pensionnaires de National 2 espèrent reproduire un exploit et se hisser jusqu'au dernier carré de cette mythique compétition.

Les affiches des quarts de finale :

- Dijon (L1) - Paris Saint-Germain (L1)

- Epinal (N2) - AS Saint-Etienne (L1)

- Olympique Lyonnais (L1) - Olympique de Marseille (L1)

- Belfort (N2) - Stade Rennais (L1)