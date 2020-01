OM - Villas-Boas : "Un quart de finale, ça réveille l'ambition"

Qualifié pour les quarts de finale de Coupe de France, l'entraîneur olympien espère désormais aller au bout dans la compétition.

André Villas-Boas était satisfait de la prestation de ses joueurs, vainqueurs de (3-1) en huitièmes de finale de la ce mercredi. Il se projette désormais sur la suite avec ambition.

"On a bien joué, on a eu des occasions de 3-0. C'est vrai que le but du 2-1 a donné un peu de confiance à Strasbourg, ensuite on a été un peu nerveux, a-t-il concédé en coup de sifflet final. Mais c'était un bon match qu'on mérite de gagner de toute façon.

"Maintenant, on est en quarts de finale, tout le monde commence à rêver un peu. Merci aux supporters qui sont venus ce soir, il y avait une belle présence, une belle maison. J'espère qu'on jouera encore au Vélodrome. Mais un quart de finale, ça réveille l'ambition."

Plus d'équipes

Dimitri Payet et ses coéquipiers connaîtront leur adverse en quart de finale ce jeudi soir, le tirage au sort étant effectué avant le coup d'envoi du dernier huitième entre Nice et .