OM, Villas Boas : "Il n'y aura pas de remplaçant pour Thauvin"

L'entraîneur de l'Olympique de Marseille a évoqué les options en l'absence de Florian Thauvin et a confirmé qu'il n'y aurait pas de recrutement.

L' a connu un énorme coup dur cette semaine avec l'annonce de l'absence de Florian Thauvin jusqu'à la trêve hivernale. Les Phocéens ne peuvent pas utiliser de joker médical (déjà utilisé avec Rongier) et peuvent seulement recruter des joueurs libres de tout contrat. En conférence de presse, André Villas-Boas a fait le point sur la blessure de Florian Thauvin et a confirmé qu'il n'y aura pas de recrutement pour remplacer l'international français. L'ancien technicien du va donc devoir trouver des solutions en interne.

"Pour Flo', l'opération s'est bien passée, ce n'est pas la chirurgie la plus difficile du monde. C'est une mauvaise nouvelle pour nous, pour les objectifs. Ce n'est pas la meilleure situation. On a cette mauvaise nouvelle. On doit travailler sur des options. On doit chercher en interne. J’ai regardé cette information pour Ben Arfa. Mais on ne va rien faire pour Ben Arfa, ni pour un autre joueur. On va rester comme ça. Ce n’est pas une critique sur la qualité du joueur mais c’est une décision que l’on a prise", a expliqué l'entraîneur de l'OM.

"Cela devient un peu plus difficile"

"Heureusement on a Bouna qui est dans une bonne phase, il peut être une option pour remplacer Florian Thauvin à cette position. Mais on doit chercher sur le long terme les options qu’on peut trouver. On a travaillé avec Chabrolle sur les côtés, il a très bien joué, il fait partie des options. Nemanja Radonjic aussi, mais Bouna Sarr qui a fait un très bon match contre l'AS Saint-Etienne, on va continuer de lui donner la confiance", a ajouté le Portugais.

Privé de Florian Thauvin pour la première partie de saison, André Villas-Boas est conscient que les objectifs seront plus compliqués à atteindre : "Mon effectif est juste mais c’est la réalité depuis le début de saison. Je ne sais pas si on doit revoir nos ambitions à la baisse. On avait Gustavo, Ocampos et Thauvin. Les deux premiers sont partis. Évidemment Thauvin peut revenir en janvier, mais cela commence à être un peu plus difficile, surtout avec l’importance de Flo dans cette équipe. Ce mois de septembre est important, j’espère qu’on va continuer à être concentrés, on veut toujours gagner chaque match, mais oui ça devient un peu plus difficile".

Le Portugais a cependant exclu de faire jouer Dimitri Payet en numéro 10 : "Pendant deux semaines, on a bien travaillé en 4-2-3-1. On a des options. Les gars ont la capacité tactique de s'adapter après le 4-3-3, en inversant le triangle. Je vais compter sur les mêmes joueurs au milieu, peu importe le système. Je sais qu'il sort souvent dans la presse que je dois mettre Payet en numéro 10 mais je ne veux pas. C'est une option que j'ai tentée et ce n'est pas passé. Évidemment, cela peut arriver dans le match, mais ce serait plus parce qu'on passerait en 4-4-2 et qu'il serait deuxième attaquant en tournant autour du 9".