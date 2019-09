Hatem Ben Arfa explique pourquoi il est toujours sans club

Dans une publication sur Instagram, l'ancien Rennais Hatem Ben Arfa a justifié pourquoi il n'a signé pour aucun club cet été.

Parti de Rennes en fin de saison dernière, Hatem Ben Arfa disposait de tout le temps nécessaire pour se trouver un nouveau point de chute et entamer un nouveau chapitre de sa carrière. Pourtant, au lendemain de la fermeture du mercato, l'ancien international tricolore se trouve toujours libre.

Durant l'intersaison, Ben Arfa a reçu de très nombreuses sollicitations et de différents horizons. Son nom a notamment circulé en , où les deux clubs de Gênes ont tenté de l'attirer, de même que la Fiorentina qui rêvait de l'associer à Franck Ribéry.

Hatem Ben Arfa explique sur Instagram la raison pour laquelle il n’a toujours pas retrouvé de club. 😅 pic.twitter.com/eldGv9QJNp — Actu Foot (@ActuFoot_) September 3, 2019

Au final, Ben Arfa n'a donc pas bougé. Et ce mardi, sur sa story Instagram, il a fourni une explication à cet état de faits. Une explication pour le moins... loufoque. "Aucun challenge qui m'a été proposé ne m'a excité. C'est comme avec une femme, si elle ne t'excite pas, laisse tomber mon frère".

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

Manifestément, pour la suite de sa carrière, Ben Arfa espère un gros de coeur. Reste à savoir si sa longue période d'inactivité ne va pas décourager ceux qui ont l'idée de le faire signer. En 2015, il avait démontré qu'un arrêt forcé de plusieurs mois ne lui faisaient pas perdre ses qualités, et que son talent hors pair lui permettaient de compenser son manque de rythme et de compétition. Mais, en sera-t-il de même cette fois encore-ci, sachant qu'il a 32 ans et demi.

À noter qu’en tant que joueur libre, Ben Arfa a encore la possibilité de signer avec l’équipe de son choix et à tout moment. Cela fait partie des dérogations autorisées pour les périodes hors mercato.