OM - 10 joueurs libres pour remplacer Florian Thauvin

L'OM va devoir faire sans son ailier pendant plusieurs mois, jusqu'à la trêve hivernale vraisemblablement, et peut recruter des joueurs libres.

Gros coup dur pour l' . Les Phocéens vont devoir se passer de Florian Thauvin jusqu'à la trêve hivernale, selon toute vraisemblance. Absent depuis le début de la saison en raison d'une blessure en pré-saison, l'international français va être opéré à la cheville comme indiqué par son club. Un temps de guérison/récupération sera observé jusqu'à la trêve hivernale : "Ce type de lésion, de petite taille, très localisé, permet d'ordinaire de reprendre suite à des soins et un repos adaptés. Afin de pouvoir revenir à 100 % de ses capacités, Florian et l'Olympique de Marseille ont décidé de réaliser une petite intervention (arthroscopie) dans les jours qui viennent. Sa durée d’indisponibilité devrait s’étaler jusqu’à la trêve hivernale", a indiqué le club dans son communiqué.

André Villas-Boas va devoir se passer du meilleur joueur de l'Olympique de Marseille lors des deux dernières saisons. Un sacré coup dur pour l'entraîneur phocéen qui va donc devoir trouver des solutions pour conserver une animation offensive convaincante jusqu'à la mi-saison. Si des solutions en interne existent, avec notamment Bouna Sarr, promu titulaire au poste d'ailier droit habituellement occupé par Florian Thauvin, en ce début de saison, où encore avec Nemanja Radonjic, l'OM peut aussi être tenté de regarder vers l'extérieur.

Si le marché des transferts a fermé ses portes depuis plus d'une semaine maintenant, et que l'OM a d'ores et déjà utilisé son joker médical pour finaliser l'arrivée de Valentin Rongier en provenance de , donc ne peut plus recruter un joueur sous contrat, même en , le club phocéen peut toutefois engager un joueur libre. Une solution de repli pouvant permettre à l'Olympique de Marseille de compter un élément offensif supplémentaire, au moins dans sa rotation.

Honda et Biabiany libres

Parmi les joueurs libres susceptibles de remplacer Florian Thauvin, l'un d'entre eux est bien connu par l'OM : Hatem Ben Arfa. Passé par l'OM entre 2008 et 2011, l'ancien joueur du est toujours libre. L'attaquant de 32 ans a l'avantage de connaitre la comme sa poche et a prouvé ces dernières saisons qu'il était capable de briller. Reste à savoir si Hatem Ben Arfa acceptera de faire des efforts pour revenir à l'OM.

Outre l'international français, d'autres joueurs offensifs sont encore disponibles. Le Paraguayen Ángel Romero (14 sélections), qui, à 27 ans, n'a encore jamais évolué en Europe, est capable de jouer sur le côté et est l'un des joueurs à la meilleure valeur marchande encore disponible. Le Japonais Keisuke Honda (33 ans, 98 sélections, 37 buts), passé par le Milan AC, constituerait une solution de secours plus qu'intéressante. Le Portugais Marco Matias mais surtout le Français Jonathan Biabiany sont également des joueurs libres. L'ancien international espoirs n'a jamais encore joué en dans sa carrière et présente l'avantage de pouvoir évoluer sur les deux côtés.

Enfin, cinq autres joueurs moins connus encore peuvent être étudiés par l'Olympique de Marseille. Goran Zakaric, Victor Andrade, Fakhreddine Ben Youssef, Yamil Assad et Andrés Renteria sont libres de contrat et peuvent jouer sur les côtés. Les trois premiers cités préférant évoluer à gauche tandis que les deux derniers ont pour préférence le côté droit. Le temps est compté pour l'Olympique de Marseille puisque les options vont se réduire de jour en jour.