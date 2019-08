OM, Payet : "Je crois encore au projet"

Le meneur de jeu de l'Olympique de Marseille a manifesté sa confiance envers le "OM Champions Project" et a décrit la recrue, Dario Benedetto.

Battu face à Reims lors de la première journée de , l' va vite devoir reprendre sa marche en avant. Malgré un mercato relativement calme avec pour seule arrivée majeure, celle de Dario Benedetto, les Phocéens restent ambitieux et visent le podium comme l'a confessé André Villas-Boas en début de saison, afin d'enfin passer la vitesse supérieure pour mener à bien l'OM Champions Project.

En conférence de presse, Dimitri Payet a assuré ne pas avoir pensé à un départ et croit encore au projet de l'OM : "On ne m'a pas rapporté des intérêts et c'était clair dans ma tête depuis la fin de la saison dernière que je voulais faire une grosse saison à l'OM cette année. Le projet, j'y crois encore, c'est une des principales raisons pour lesquelles je suis encore là. On a pas perdu de joueur et au moment où tout le monde va retrouver son niveau, ça va se traduire sur le terrain".

"On prend nos repères avec Benedetto"

Dimitri Payet n'a pas voulu commenter le mercato phocéen et espère montrer une réaction dès samedi face au FC : "On est en retrait par rapport à ça. Nous, les joueurs, on en parle pas trop. pour l'instant, on fait avec ceux qui sont là. Le groupe travaille bien, on a envie de relever la tête le plus vite possible. Et le plus vite possible, c'est samedi à Nantes. On avait envie de bien faire mais on a pas su le faire".

"On a fait de bonnes choses en 4-3-3. Je ne pense pas qu'il y ait une excuse du système. La préparation a été très bonne. Cette première défaite est due à une crispation et une envie de trop bien faire. Au niveau physique et mental, tout s'est bien passé. On s'est mis une pression, car on était à domicile. Tout n'est pas effacé par rapport à la saison dernière, mais aujourd'hui on a plus de certitudes dans le jeu. J'espère que ça paiera le plus vite possible et qu'on sera récompensés de nos efforts", a ajouté l'international français.

Dimitri Payet a évoqué Dario Benedetto : "La semaine dernière on a eu peu de temps pour travailler ensemble. On a eu plus l’occasion d’ échanger et de jouer ensemble depuis le début de la semaine. On prend nos repères. Pour l’instant, en dehors du terrain, avec la barrière de la langue, je dirais qu’il est un peu en retrait. Il ne parle pas avec tout le monde. Sur le terrain il a du caractère, il n’est pas emmerdé avec le ballon (sic). Sa mission est d’être le numéro 9 de l’OM, on sait l’attente qu’il y a. On fera en sorte de l’aider pour qu’il nous fasse gagner des matches".